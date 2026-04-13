Дизайнерский реванш: сможет ли купе BMW i4 исправить противоречивый стиль седана i3?

Поскольку компания уже подтвердила появление версии Touring (универсал) с кодом NA0, логичным продолжением линейки выглядит двухдверное купе i4. Дизайнеры Carscoops попытались представить, как этот автомобиль может изменить восприятие будущей серии.

Эстетика Neue Klasse: от нервозности до “акульего носа”

Основная претензия фанатов к седану i3 заключается в изменении классических пропорций, отмечает Auto24. Вертикальная посадка и специфическое расположение панели приборов создают определенную визуальную неуверенность. В то же время купе i4 должно сохранить ключевые элементы стиля Neue Klasse в более атлетической форме.

Дизайнеры существенно занизили линию крыши и удлинили двери, что позволило избавиться от визуальной тяжести. Передний край панели наклонен вперед и напоминает легендарный “акулий нос” старых моделей BMW. Решетка радиатора получила трехмерную подсветку, а корму украшают узкие OLED-фонари и спойлер типа “утиный хвост”.

Интерьер и технологии: акцент на водителя

Внутреннее пространство купе i4 будет базироваться на радикальной философии с панорамным дисплеем iDrive, простирающимся вдоль всей торпедо. Однако, в отличие от седана, в версии купе концепция может быть иной. По мнению Carscoops, новая i4 будет предлагать:

Физические органы управления;

Компоновка 2+2: Несмотря на спортивный силуэт, автомобиль сохранит колесную базу 2898 мм, что обеспечит комфорт пассажирам.

: Несмотря на спортивный силуэт, автомобиль сохранит колесную базу 2898 мм, что обеспечит комфорт пассажирам. Возвращение к архитектуре, которая максимально ориентирована на водителя, а не на пассажирские интерфейсы.

Интерьер BMW i3

Технические характеристики: мощность до 1000 лошадиных сил

Технологическое ядро i4 – 800-вольтовая архитектура с использованием новых цилиндрических аккумуляторов емкостью от 75 до 90 кВт-ч. Это позволит новинке преодолевать до 600 км на одном заряде по циклу WLTP. Относительно динамики, инсайдеры предусматривают несколько уровней мощности:

Базовая версия: Задний привод, идеальное распределение веса 50:50 и адаптивные амортизаторы.

Перспективы выхода на рынок

Сейчас BMW официально не подтвердила разработку двухдверного купе i4 на платформе Neue Klasse. Однако, учитывая то, что эта архитектура станет основой всей стратегии бренда на следующее десятилетие, появление новых типов кузовов является лишь вопросом времени. Купе i4 имеет все шансы стать тем самым автомобилем, который примирит консервативных сторонников марки с электрическим будущим.