Дизайнеры Mansory поразили новым проектом на базе Lamborghini Revuelto

Проект продолжает линейку Carbonado, ранее известную по модификациям на базе Lamborghini Aventador, отмечает Auto24, ссылаясь на Carscoops. Однако, этот раз масштаб вмешательства стал еще глубже - как в дизайне, так и в технической части.

Почти новый кузов из кованого карбона

Внешность Carbonado X фактически создана заново. Кузов получил масштабное использование матового кованого углеродного волокна, а оригинальные панели автомобиля остались лишь частично. Передняя часть отличается агрессивным сплиттером и вентилируемым капотом.

Вдоль боков стандартную геометрию заменили массивные воздухозаборники, увеличенные пороги и переработанные задние крылья с вентиляционными отверстиями. По словам тюнера, новые элементы улучшают охлаждение и повышают прижимную силу на задней оси. Суперкар получил карбоновые диски: 21-дюймовые спереди и 22-дюймовые сзади.

Интерьер с акцентом на индивидуальность

Салон выполнен из сочетания алькантары и кожи с бирюзовыми акцентами. Дверные панели получили интегрированную амбиентную подсветку, а оформление дополняют многочисленные фирменные элементы Mansory. Интерьер подчеркивает статус автомобиля как индивидуального заказа без компромиссов.

Мощность более 1100 л.с.

Модернизация коснулась и силового агрегата. Атмосферный V12 объемом 6,5 литра теперь развивает 917 л.с. и 765 Нм крутящего момента. В сочетании с электромоторами суммарная отдача гибридной системы составляет 1104 лошадиных сил. Суперкар разгоняется от 0 до 100 км/ч за 2,3 секунды, а максимальная скорость достигает 355 км/ч.

Эксклюзивность и цена

Carbonado X создан как уникальный автомобиль, однако тюнер допускает возможность подобных индивидуальных проектов для других владельцев Revuelto. Учитывая масштаб изменений и эксклюзивность, стоимость таких модификаций ожидаемо будет измеряться семизначными суммами.