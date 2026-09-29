Дизель больше не выгоден: почему европейские перевозчики массово переходят на электрические фуры

Согласно отчету организации Transport & Environment, радикальные изменения охватили Нидерланды, Германию, Данию, Швецию, Францию и Бельгию. На эти страны приходится 46% всех регистраций тяжелого коммерческого транспорта в Европе.

Главным катализатором такого перелома стал иранский конфликт, спровоцировавший резкий скачок цен на дизельное топливо. Теперь математика для бизнеса выглядит максимально привлекательно: операторы в Нидерландах экономят до 100 тысяч евро за пять лет эксплуатации фуры по сравнению с дизелем. В Германии этот показатель составляет 85 тысяч евро, а в Дании владельцы оставляют в кармане около 69 тысяч евро.

Китайский демпинг изменяет правила игры

Отдельным драйвером электрификации стали производители из Поднебесной, предложившие очень адекватный прайс. Электрическая грузовик китайской сборки обходится европейскому покупателю примерно в 210 тысяч евро, тогда как за местный аналог придется выложить уже 265 тысяч.

Топливо Средние цены в сети АЗС «Amic Energy» по состоянию на

Для тех же немецких перевозчиков выбор в пользу азиатской техники дает дополнительные 34 тысяч евро чистой экономии за пятилетку. Европейские гиганты типа Daimler Truck, Volvo и Scania уже почувствовали угрозу и готовятся к жесткой конкуренции с игроками, чьи ценники ниже почти на треть.

В шести из десяти стран электрогрузовики уже сегодня дешевле. Скажем, в Нидерландах экономия до 100 064 евро. Инфографика: T&E

Экономика электрического грузового транспорта наконец-то заработала самостоятельно, без государственных субсидий. Для рынка это четкий сигнал: дизель в коммерческом сегменте безвозвратно теряет свое главное историческое преимущество – предполагаемую стоимость владения.

Европейская локация китайских брендов

Редакция Авто24 провела собственный мониторинг локации китайских брендов на европейском континенте. Исследование показало, что BYD, Farizon, Sany, Sinotruk, Windrose и SuperPanther объединяют экспорт с площадками сборки или сервисным присутствием в ЕС, чтобы ускорить омологацию и послепродажное обслуживание.

Что на самом деле с локацией

BYD – использует производственную базу в Венгрии, чтобы снизить барьеры входа на рынок и успокоить покупателей относительно локальной поддержки.

– использует производственную базу в Венгрии, чтобы снизить барьеры входа на рынок и успокоить покупателей относительно локальной поддержки. Windrose – использует Антверпен в качестве операционной и послепродажной площадки ЕС рядом с ключевыми портовыми и дистрибуционными потоками.

– использует Антверпен в качестве операционной и послепродажной площадки ЕС рядом с ключевыми портовыми и дистрибуционными потоками. SuperPanther – работает через Steyr Automotive в Австрии, показывая, что контрактная уборка может сократить время выхода на рынок.

– работает через Steyr Automotive в Австрии, показывая, что контрактная уборка может сократить время выхода на рынок. Farizon, Sany и Sinotruk– приносят масштаб с китайского внутреннего рынка, где поставки батарей и объемы компонентов уже хорошо отработаны.

И это не все. Еще нынешней весной шесть китайских производителей заявили о готовности снизить цены в ЕС на 30% и сменить транспортную карту дорожных перевозок в свою пользу. И к этому идет.