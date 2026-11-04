Дизель дорожает, а бензин держит паузу: что происходит с ценами на АЗС

Как сообщает профильное издание enkorr, главной причиной ценового скачка тяжелого горючего стал жесткий дефицит и высокие котировки в первой половине месяца. В самый плохой момент оптовые прайсы настолько обогнали розницу, что заправкам приходилось торговать в минус, а средняя цена на стелах уступала группе почти на 5 гривен.

Под таким безумным давлением даже премиальные сети были вынуждены отпустить ценники вверх, чтобы не остаться с пустыми резервуарами. Максимально стоимость дизеля подскочила на станциях SOCAR и Neftek, где литр обычного ДТ достиг 108 гривен, а фирменные марки пересекли предел в 110 гривен.

По данным мониторинга Консалтинговой группы А-95, в итоге за месяц средняя стоимость дизеля по стране выросла почти на 6 гривен, остановившись на отметке 104,26 гривны за литр. В то же время, бензин добавил лишь скромные 80 копеек, закрепившись на уровне 90,07 гривны.

Топливо Средние цены в сети АЗС «Amic Energy» по состоянию на



Итоги октября: дизельный скачок и бензиновая стабильность / Источник: enkorr

Почему бензин не дорожает

Умеренное поведение бензина объясняется достаточным запасом на нефтебазах и значительно меньшим промышленным потреблением по сравнению с дизелем. Кроме того, на руку водителям сыграла благоприятная ситуация в Европе, где средняя котировка бензина в октябре ощутимо просела.

"Я же не могу продавать дороже ОККО", - жалуются представители региональных сетей, которым приходится выживать в условиях минимальной маржинальности.

Ближе к концу октября темпы поставок ускорились, что позволило вернуть оптовым ценам ниже сотни. Однако дизельный рынок входит в ноябрь без особого оптимизма, ведь ресурс остается дорогим, а покупательная способность компаний падает.

Что будет дальше и бэкграунд

Эксперты отмечают, что на бензиновом рынке ситуация гораздо более спокойная. Если внешние котировки не поползут вверх, розничные сети могут даже немного снизить цены, хотя потенциальное удешевление способно затормозить спрос на топливо для генераторов. возможные отключения света.

Напомним, ранее мы писали, что предпосылки для нынешнего топливного кризиса начали формироваться еще в сентябре из-за резкого удорожания нефтепродуктов в Европе. Тогда из-за стремительного скачка оптовых цен розничная торговля оказалась на грани убыточности, что заставило даже самых стойких дискаунтеров существенно переписать прайсы.

Как уже сообщалось на нашем сайте, параллельно с дизелем неприятно удивил и автогаз. Из-за задержек в логистике стоимость голубого топлива на многих АЗС вплотную приблизилась к отметке 49 гривен за литр.