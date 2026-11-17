По состоянию на 10 ноября средняя розничная стоимость дизельного горючего достигла отметки 104,42 грн/л. В таких условиях для каждого водителя критически важно понимать не только заявленную цену, но и реальный объем попадающей в бак жидкости.

Специалисты Институт потребительских экспертиз провели масштабный рейд, проверив точность отпуска дизеля сразу в 17 сетях. Среди них– WOG, KLO, ОККО, UKRNAFTA, 24/7, SOCAR, AMIC, полтавская BVS, Автотранс, БРСМ-НЕФТЬ, одесская VST, OVIS, MARSHALL, ДИЗЕЛЬ-ДИСКОНТ, ДНЕПРОНЕФТЬ, MANGO и MARKET. Все результаты разделили на три четкие категории: приятный перелив, допустимая погрешность и откровенный недолив более 0,5%.

Почему колонки недоливают оплаченное горючее

Систематическое отклонение объема чаще всего происходит из-за неправильной калибровки топливораздаточной колонки. Конечно, всегда остается риск умышленного вмешательства в электронику или механику оборудования. Однако сам факт недостатка во время контрольного замера еще не является прямым доказательством злого умысла конкретной заправки, ведь для таких обвинений требуется глубокая техническая экспертиза.

Сами представители сетей указывают на другой важный нюанс. Они заявляют, что на рынке возник жесткий дефицит инженеров, занимающихся ремонтом и настройкой колонок, поскольку из-за постоянных ударов по инфраструктуре работы стало значительно больше. Если с этих узкопрофильных специалистов снимут бронирование, у заправщиков появится официальное оправдание для неточного налива.

Auto24 раньше публиковал предварительную проверку точности налива дизеля, а похожая проблема недавно оказалась и с автогазом, где недолив в части сетей был еще больше.

Сети с бонусом и честным объемом

В так называемую зеленую зону попали четыре сети, которые налили водителям даже немного больше нормы. К примеру, на WOG зафиксировали перелив в +0,05%, что при цене 106,90 грн/л снижает реальную стоимость литра до 106,85 грн.

На KLO колонка выдала +0,20% (фактическая цена 104,69 грн. вместо 104,90 грн.), в UKRNAFTA показатель составил +0,10% (103,80 грн. вместо 103,90 грн.), а на ОККО налили на +0,15% больше (106,85 грн. вместо 106,90 грн).

Хотя это копеечная выгода на одном литре, она подтверждает настройку оборудования в пользу клиента.

Еще пять брендов оказались в синей зоне, уложившись в допустимый порог отклонения до 0,5%. Абсолютный нуль погрешности продемонстрировали 24/7, AMIC и Автотранс.

На станциях SOCAR и BVS недолив составил минимальные -0,10%, что равняется примерно 11 копейкам на литре. С учетом этого фактическая стоимость дизеля там составила 107,11 и 109,11 грн. соответственно.

Даже среди честных сетей разброс цен огромен: от 103,00 грн. на 24/7 до 109,11 грн. на BVS. Фото Magnific

Красная зона и скрытые переплаты

Худшие показатели продемонстрировали восемь сетей, где недолив достиг до 2%. Антирекорд установил OVIS с результатом -2,00%. При заявленном прайсе 106,00 грн/л, реальная стоимость полученного горючего взлетает до 108,12 грн, то есть водитель переплачивает 2,12 грн на каждом литре.

На БРСМ-НАФТА эксперты зафиксировали -1,75% (реальная цена 104,70 грн вместо 102,90 грн), а на одесской VST аппараты не прибавили -1,65% (105,61 грн вместо 103,90 грн).

Компанию аутсайдеров дополнили ДНЕПРОНЕФТЬ и MARKET (по -0,95%), ДИЗЕЛЬ-ДИСКОНТ (-0,85%), MANGO (-0,75%) и MARSHALL (-0,70%). На этих станциях скрыта наценка из-за неточного налива колеблется от 73 до 99 копеек на каждом литре.

Если легковушка заправляет 50 литров, то при погрешности в 2% она теряет целый литр дизеля. Для фуры с баком на 500 литров это уже минус 10 литров, что выливается в огромный ущерб аграриям и перевозчикам.

Ситуация с БРСМ-НАФТА максимально показательна. Заявленная на потолке привлекательная цена 102,90 грн/л из-за недолива превращается в фактические 104,70 грн/л. В результате это выходит дороже, чем заправиться на UKRNAFTA, где на табло светится 103,90 грн, но благодаря честному наливу реальная стоимость составляет 103,80 грн/л.

Масштабы проблемы на рынке

В целом исследование подтвердило, что у 47% проверенных сетей (восемь из семнадцати) фиксируется недолив более 0,5%. Лишь четыре компании отпустили горючее с бонусом, а пять удержались в пределах нормы.

В условиях дорогостоящей логистики и приближающейся зимы точность работы колонок превращается в главный маркер доверия к продавцу.

Для водителей выгодной скидкой остается та, которая не растворяется в воздухе вместе с недолитыми литрами. А для самих операторов рынка прозрачные проверки и регулярное обслуживание оборудования работают значительно лучше любых рекламных обещаний.

Конечно, это результаты точечных измерений, которые не означают, что каждая заправка конкретного бренда работает по идентичному сценарию. Но они хорошо показывают, почему при нынешних ценах важно не только качество топлива, которое Auto24 также проверял отдельно, но и точность самой колонки.