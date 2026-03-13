Дизель почти по 82 грн, автогаз под 45: крупные сети АЗС подняли цены

По результатам мониторинга цен, проведенного 13 марта rbc.ua, крупные сети АЗС повысили стоимость дизельного топлива примерно на одну гривну за литр, а также скорректировали цены на сжиженный газ.

В результате премиальный дизель на отдельных заправках уже приблизился к отметке 82 грн за литр, а автогаз почти достиг уровня 45 грн.

Как изменились цены на крупных АЗС

На заправках OKKO и WOG подорожали дизельное топливо и автогаз. В этих сетях стандартный дизель теперь стоит примерно 76–78 грн за литр, а премиальные сорта - около 80 грн. Цена на автогаз в большинстве случаев поднялась почти до 44–45 грн.

Похожая ситуация и на заправках SOCAR, где дизельные сорта NANO подорожали до 78–82 грн за литр в зависимости от типа топлива. Автогаз здесь также поднялся почти до 44 грн.

При этом бензин марки А-95 на большинстве крупных сетей остается стабильным и удерживается у отметки 70,99 грн за литр, тогда как премиальные сорта бензина превышают 80 грн.

Единственной сетью, где цены не изменились, осталась "Укрнафта". Здесь бензин А-95 продают примерно по 68,99 грн, дизель - от 71,99 грн (до обеда подорожал до 73 грн.), а автогаз остается самым дешевым среди крупных сетей - около 41 грн за литр.

Цены на топливо по состоянию на утро 13 марта. Данные: rbc.ua

Что с ценами на зарядку электромобилей

После внезапного всплеска уровня цен на публичных быстрых заправках для электромобилей до 30 грн за кВт в январе 2026 года, в течение марта цены постепенно снизились до 20-22 грн. Однако сейчас снова наблюдаем рост – на зарядках Yasno стоимость киловатта составляет 24,5 грн, EVA и Ecofactor – 25 – 27 грн.

Почему дорожает топливо

Главной причиной подорожания является ситуация на мировом нефтяном рынке. Из-за обострения конфликта на Ближнем Востоке и напряженности вокруг Ирана цены на нефть снова выросли. Нефть марки Brent сейчас торгуется примерно на уровне 100–101 доллар за баррель.

Дополнительно на рынок влияют проблемы с логистикой нефтепродуктов, сокращение запасов и высокий спрос на топливо. По словам представителей Антимонопольного комитета, спрос на бензин в Украине вырос на десятки процентов, а на дизельное топливо - в некоторых сегментах даже более чем вдвое.

Ситуацию осложняет и то, что Украина полностью зависит от импорта. После остановки крупнейшего нефтеперерабатывающего завода около 85% нефтепродуктов страна вынуждена закупать за рубежом, поэтому любые изменения на мировом рынке быстро отражаются на ценах на украинских АЗС.

Возможные шаги правительства

На фоне роста стоимости топлива правительство рассматривает возможность запуска программы компенсаций для водителей. Речь идет о системе кэшбек на бензин, дизель и автогаз, которая могла бы частично компенсировать расходы на заправку.

Однако пока детали такой программы не обнародованы, поэтому в ближайшее время цены на топливо в Украине будут оставаться зависимыми от ситуации на мировых энергетических рынках.