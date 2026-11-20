Как сообщает немецкое ведомство Destatis со ссылкой на данные европейского органа Eurostat, Спрос на коммерческие электромобили сильно зависит от типа кузова. Аналитики впервые подробно разделили статистику за 2025 год на классические грузовики с фиксированным кузовом и седельные тягачи, показав реальную картину рынка, которую обычно не детализирует ассоциация ACEA.

Читайте также Daimler Truck призывает ЕС пересмотреть нормы выбросов CO₂: запланированное обернется крахом автопрома

Цифры свидетельствуют, что обычные батарейные грузовики массой более 3,5 тонн продаются значительно бодрее. За прошлый год в Евросоюзе зарегистрировали 126,6 тысяч таких машин всех типов, из которых около 9,8 тысяч оказались полностью электрическими.

С тягачами ситуация сложнее, ведь требования к запасу хода и грузоподъемности здесь значительно жестче. Из 157 500 новых регистраций в этом классе только 2 500 пришлось на чистые электромобили, хотя динамика все равно положительная.

Хоронить двигатели внутреннего сгорания пока рано, так как эра электротяги еще не наступила. Инфографика: Destatis

" В 2025 году 89% недавно зарегистрированных грузовиков свыше 3,5 тонн в ЕС были оснащены исключительно дизельными двигателями, а для тягачей этот показатель составлял 94,7%, – отмечают представители Destatis.

Кто покупает больше электротягачей

Интересно, что предпочтения перевозчиков кардинально отличаются в зависимости от страны. Наибольшее количество классических электрогрузовиков приобрели немцы – почти 4 200 единиц, но в соотношении лидером стали Нидерланды, где почти половина новых машин (45,6%) не имеет выхлопной трубы.

Читайте также Электрические грузовики в Европе: почему Швейцария бьет рекорды, а Литва купила только одну машину

В сегменте тягачей статистика вообще удивляет. Первое место по доле электромобилей неожиданно заняла Греция с показателем 11,2%, опередив традиционно экологичные Швецию и Нидерланды.

В общей сложности за 2025 год европейцы купили 12 300 тяжелых электрических машин. Европейская ассоциация производителей автомобилей ACEA дает немного большую цифру в 12 858 единиц, но это объясняется тем, что они считают вместе чистые электрокары и гибридные плагин.

Напомним, как сообщалось на нашем сайте, автопроизводители сейчас находятся под серьезным давлением брюссельских чиновников. Евросоюз обязал бренды к 2030 году сократить выбросы от новых грузовиков по меньшей мере на 45%, иначе компании ждут многомиллионные штрафы.

Читайте также Штрафы в миллиард евро автопроизводители ЕС не выдержат

При этом настоящие рекорды электрификации коммерческого транспорта демонстрируют страны вне ЕС. К примеру, в Исландии доля электрических грузовиков уже достигла 31%, а в Швейцарии этот показатель держится на уровне 27%.