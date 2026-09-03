Дизель уступает электромобилям: какие подержанные авто украинцы пригоняли из-за границы в августе

По данным Института исследований авторынка, в августе украинцы впервые зарегистрировали 21 256 подержанных легковушек, ввезенных из-за границы. Это на 8,1% меньше, чем в июле, когда было 23 139 автомобилей, и на 8,3% меньше августа прошлого года, когда результат составлял 23 190 машин.

То есть после сильного июля рынок немного притормозил. Причины могут быть вполне прозаическими: сезонность, доступность автомобилей на зарубежных площадках и насыщение отдельных ценовых сегментов.

Впрочем, за этим общим снижением скрывается гораздо более интересное изменение. Украинцы постепенно иначе формируют свои заказы на "крепостничество".

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Дизель уже почти догнали электромобили

Больше всего в августе было бензиновых автомобилей – примерно 46% от всех ввозимых подержанных машин. Дизелю досталось около 24%, а электромобилям – уже 21%.

Разница между дизельными автомобилями и электрокарами составляет всего около трех процентных пунктов. Еще несколько лет назад такая картина казалась бы необычной, ведь именно дизель долгое время был одним из главных вариантов для украинского "крепостничества" из Европы.

Теперь ситуация изменилась. Высокая стоимость дизтоплива делает экономику старого дизельного автомобиля менее привлекательной, в то время как электромобиль позволяет существенно сократить затраты на энергию, особенно если его владелец имеет возможность заряжать машину дома.

При этом не следует говорить, что электромобили уже обошли дизель. В августе они только очень близко подошли к нему по доле импорта. Но сама тенденция достаточно показательна.

Auto24 уже анализировал, как изменился украинский рынок электромобилей после возврата НДС. Налог действительно ударил по импорту, но полностью остановить спрос на электрокары не смог.

Tesla уже впереди Kia, Hyundai и Skoda

Интересно смотрится и рейтинг марок. Volkswagen традиционно остается главным брендом среди автомобилей, которые украинцы привозят из-за границы, но ниже начинаются интересные перемены.

Tesla в августе поднялась на седьмое место и опередила такие массовые марки как Kia, Hyundai и Skoda. Для электромобильного бренда это достаточно показательный результат, особенно учитывая, что с начала 2026 года импорт электромобилей облагается НДС.

Похоже, что после первого шока рынок постепенно адаптировался к новым ценам. При этом Tesla имеет еще одно преимущество для украинского "крепостника": значительное количество автомобилей поступает из США, где выбор подержанных электрокаров остается очень большим.

В июле Auto24 уже показывал, как возобновляется импорт электромобилей и какие модели украинцы чаще всего покупают за границей. Tesla Model Y и Model 3 тогда оставались безоговорочными лидерами среди подержанных электрокаров.

Tiguan опередил Audi Q5

Если перейти от марок к конкретным моделям, украинцы продолжают активно искать кроссоверы.

В августе первое место занял Volkswagen Tiguan. Он опередил Audi Q5, а затем в рейтинге оказались другие популярные SUV и модели массового сегмента.

Это логическое изменение. Украинский покупатель хочет получить автомобиль, который можно использовать и в городе и за его пределами, а кроссовер в этом смысле остается универсальным вариантом.

В то же время традиционные Golf и Octavia уже не обладают таким безоговорочным преимуществом, как раньше. В десятку самых популярных моделей пробились сразу три электромобиля: Tesla Model Y, Tesla Model 3 и Nissan Leaf.

Итого они формируют почти десятую часть топ-10, что еще раз показывает масштаб изменений в структуре импорта.

Auto24 уже рассказывал о июльском рекорде импорта подержанных автомобилей и самых популярных моделях, среди которых был Volkswagen Tiguan. Теперь он сохранил лидерство и в следующем месяце.

Китайские электромобили уже не выглядят экзотикой

Отдельный тренд августа – появление на украинских дорогах автомобилей, которые еще недавно приходилось видеть преимущественно на фотографиях из китайских автосалонов.

Среди импортируемых машин попадались Xiaomi SU7 и YU7, BYD Leopard 5, BYD Qin L, BYD Seagull, Li Auto L6, Geely Galaxy Starship, Chery iCar 03 и Wuling Starlight S.

Этот процесс хорошо заметен и на примере Xiaomi. Auto24 уже рассказывал о выходе Xiaomi YU7 на китайский рынок, теперь такие машины уже начинают появляться среди украинского импорта.

В Украину едут даже Volvo EX90 и Peugeot E-3008

Еще интереснее обстоит ситуация с моделями, которые только набирают популярность в Европе.

В августовском импорте уже фиксировали Volvo EX90 и более компактный EX30, электрический Peugeot E-3008, Hyundai Inster и другие свежие модели. Причем, отдельные автомобили вообще не рассчитаны на украинский рынок в нынешней конфигурации.

Это показывает, что "крепостничество" постепенно превращается не только в способ дешево купить подержанную машину. Часть покупателей использует его для доступа к новым технологиям и моделям, которые официальные дилеры пока не продают или предлагают гораздо дороже.

Украинцы привозят Porsche, Bentley и даже Rolls-Royce

Наряду с массовыми Volkswagen и Tesla никуда не исчезает дорогостоящий сегмент. В августе украинцы зарегистрировали 82 автомобиля Porsche.

Были и более редкие случаи. В Украину приехали семь Maserati, три Bentley, два Aston Martin, два Lamborghini, один McLaren и один Rolls-Royce.

На фоне более 21 тысячи импортируемых автомобилей эти цифры выглядят крошечными, но хорошо показывают ширину современного рынка. На одном его конце находятся массовые бензиновые Volkswagen, а на другом – экзотические суперкары и крупные электрические SUV, украинские покупатели заказывают единичными экземплярами.

Импорт становится более разнообразным

Еще одна интересная часть августовской статистики – автомобильные "артефакты". Наряду с массовыми моделями в Украину приехали Saab 9-5 и Saab 9-3, Seat Exeo, Suzuki Kizashi, Citroen DS5, а также корейские Samsung SM6 и QM6.

Есть даже компактный электромобиль E.Go Life, в свое время являвшийся одним из символов европейских электрических стартапов.

Поэтому августовское "крепостничество" показывает не столько падение рынка, сколько его постепенное переформатирование. Бензин остается главным выбором, но электромобили почти сравнялись с дизелями, Tesla закрепляется среди лидеров, а китайские и новые европейские модели все чаще попадают в Украину еще до того, как становятся привычными на наших дорогах.

Именно поэтому следующие месяцы будут интересны прежде всего в разрезе силовых установок: если электромобили и дальше будут держать около пятой части импорта, дизелю придется окончательно смириться с тем, что его прежняя монополия на экономное "крепостничество" осталась в прошлом.