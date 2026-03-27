Дизель уже по 91 гривне за литр: крупные сети АЗС переписали цены

В пятницу, 27 марта, крупнейшие сети АЗС в Украине пересмотрели цены на топливо. Как свидетельствуют данные мониторинга "НефтеРынка", основной удар пришелся на дизель - именно он подорожал больше всего.

Кстати где бензин в Украине качественный

Дизель пошел вверх почти у всех

Сети OKKO и WOG синхронно подняли цены на все виды дизельного топлива сразу на 1 грн за литр.

После корректировки стандартный дизель стоит 87,99 грн/л, а премиальный ДТ+ уже добрался до отметки 90,99 грн/л.

Аналогичный шаг сделала и государственная сеть UKRNAFTA - там дизель также прибавил 1 грн на литре.

Фактически рынок снова движется вверх именно в дизельном сегменте, который в последнее время остается наиболее чувствительным к изменениям.

Бензин - наоборот дешевеет

На фоне роста цен на дизель появилась и неожиданная тенденция.

UKRNAFTA снизила стоимость бензина А-95+ сразу на 3 грн/л. В результате премиальный бензин фактически сравнялся в цене с обычным А-95.

Это нетипичная ситуация для рынка, где обычно "плюсовые" марки остаются дороже.

Также интересно конфликт в Иране сделал электромобили еще выгоднее

Разрыв между сетями растет

Последние изменения еще больше увеличили разницу в ценах между различными операторами.

В частности, премиальный дизель в сетях OKKO и WOG сейчас стоит примерно на 5 грн/л дороже, чем в "БРСМ-Нафта".

Похожая ситуация и с бензином: стандартный А-95 в премиальных сетях дороже примерно на 6 грн/л по сравнению с более бюджетными операторами, такими как UKRNAFTA или "БРСМ-Нафта".

В то же время разница между OKKO, WOG и сетью UPG в сегменте премиального дизеля пока составляет чуть более 3 грн на литре.

Цены на АЗС 27.03.26:

СЕТЬ A-92 A-95 A-95+ ДП ДП+ Укрнафта 65,99 68,99 68,99 81,99 85,99 WOG * 74,99 77,99 87,99 90,99 ОККО * 74,99 77,99 87,99 90,99 UPG * 71,90 74,90 84,90 87,90 БРСМ-Нафта * 68,99 * 81,99 85,99 AMIC Energy * 69,82 72,82 84,99 87,95 Параллельно * 73,99 76,99 86,49 89,49

Что это означает для водителей

Для потребителей это означает дальнейшее расслоение рынка.

Премиальные сети продолжают держать более высокие цены, тогда как часть операторов пытается играть в более доступном сегменте.

В результате выбор АЗС все больше влияет на реальные расходы водителей - особенно для тех, кто регулярно заправляется дизелем.