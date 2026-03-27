Дизель уже по 91 гривне за литр: крупные сети АЗС переписали цены

Цены на АЗС в марте 2026: дизель дорожает, разница между сетями растет
В пятницу, 27 марта, крупнейшие сети АЗС в Украине пересмотрели цены на топливо. Как свидетельствуют данные мониторинга "НефтеРынка", основной удар пришелся на дизель - именно он подорожал больше всего.
Дизель пошел вверх почти у всех
Сети OKKO и WOG синхронно подняли цены на все виды дизельного топлива сразу на 1 грн за литр.
После корректировки стандартный дизель стоит 87,99 грн/л, а премиальный ДТ+ уже добрался до отметки 90,99 грн/л.
Аналогичный шаг сделала и государственная сеть UKRNAFTA - там дизель также прибавил 1 грн на литре.
Фактически рынок снова движется вверх именно в дизельном сегменте, который в последнее время остается наиболее чувствительным к изменениям.
Бензин - наоборот дешевеет
На фоне роста цен на дизель появилась и неожиданная тенденция.
UKRNAFTA снизила стоимость бензина А-95+ сразу на 3 грн/л. В результате премиальный бензин фактически сравнялся в цене с обычным А-95.
Это нетипичная ситуация для рынка, где обычно "плюсовые" марки остаются дороже.
Разрыв между сетями растет
Последние изменения еще больше увеличили разницу в ценах между различными операторами.
В частности, премиальный дизель в сетях OKKO и WOG сейчас стоит примерно на 5 грн/л дороже, чем в "БРСМ-Нафта".
Похожая ситуация и с бензином: стандартный А-95 в премиальных сетях дороже примерно на 6 грн/л по сравнению с более бюджетными операторами, такими как UKRNAFTA или "БРСМ-Нафта".
В то же время разница между OKKO, WOG и сетью UPG в сегменте премиального дизеля пока составляет чуть более 3 грн на литре.
Цены на АЗС 27.03.26:
|СЕТЬ
|A-92
|A-95
|A-95+
|ДП
|ДП+
|Укрнафта
|65,99
|68,99
|68,99
|81,99
|85,99
|WOG
|*
|74,99
|77,99
|87,99
|90,99
|ОККО
|*
|74,99
|77,99
|87,99
|90,99
|UPG
|*
|71,90
|74,90
|84,90
|87,90
|БРСМ-Нафта
|*
|68,99
|*
|81,99
|85,99
|AMIC Energy
|*
|69,82
|72,82
|84,99
|87,95
|Параллельно
|*
|73,99
|76,99
|86,49
|89,49
Что это означает для водителей
Для потребителей это означает дальнейшее расслоение рынка.
Премиальные сети продолжают держать более высокие цены, тогда как часть операторов пытается играть в более доступном сегменте.
В результате выбор АЗС все больше влияет на реальные расходы водителей - особенно для тех, кто регулярно заправляется дизелем.