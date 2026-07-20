Дизельное топливо может подорожать до 86 грн, бензин до 83 грн: что произошло на рынке

Об этом директор консалтинговой группы «А-95» Сергей Куюн сообщил на своей странице в Facebook. По его словам, рост цен был прогнозируем еще неделю назад, а нынешние изменения на табло АЗС лишь отражают подорожание на мировых рынках.

АЗС сдерживали цены почти две недели

Куюн обратил внимание, что мировые котировки начали расти еще 7 июля, однако украинские сети не спешили сразу перекладывать это на конечного потребителя.

По словам эксперта, цены на заправочных колонках начали массово расти примерно через две недели. Это свидетельствует о том, что операторы некоторое время работали за счет ранее сформированных запасов топлива.

Почему топливо дорожает

Главной причиной эксперт называет новую обострение ситуации на Ближнем Востоке и риски для судоходства через Ормузский пролив.

На этом фоне мировые цены на нефть выросли примерно до 90 долларов за баррель, тогда как еще недавно они опускались до 72 долларов. Одновременно дизельное топливо на европейском рынке подорожало примерно с 875 до 1200 долларов за тонну.

Вторым фактором стала нехватка нефтепродуктов в Европе. По словам Куюна, поставки сырья на европейские нефтеперерабатывающие заводы сократились, Россия прекратила экспорт дизельного топлива и в то же время активно закупает бензин на мировом рынке, что дополнительно усугубляет дефицит.

Украинские импортеры уже испытывают нехватку ресурса

Ситуация напоминает кризис, возникший весной во время закупок дизельного топлива.

В качестве примера Куюн привел случай с танкером, который перевозил около 100 тысяч тонн дизельного топлива в румынский порт Констанца. Судно изменило маршрут после того, как другой покупатель предложил более высокую цену, а все предыдущие контракты были аннулированы.

Переход на Е10 также создал проблемы

Дополнительным фактором эксперт называет внедрение бензина Е10.

По его мнению, производители и логистические компании не успели полностью адаптироваться к новым требованиям, поэтому на отдельных АЗС временно возникал дефицит бензина А-95. В то же время Куюн отмечает, что уже сейчас ситуация постепенно стабилизируется.

К каким ценам готовиться

При нынешних оптовых котировках эксперт прогнозирует дальнейшее подорожание топлива.

По его оценке, минимальная розничная цена дизельного топлива может вырасти примерно до 86 грн за литр, а бензина А-95 – до 83 грн за литр.

При этом он не исключает дальнейшего пересмотра цен в сторону повышения, если ситуация на мировом рынке не улучшится.

Самый тяжелый период еще впереди

Куюн отмечает, что предпосылок для быстрого удешевления пока нет. Напряженность на Ближнем Востоке сохраняется, а июль и август традиционно являются периодом наибольшего мирового спроса на топливо.

Дополнительным риском остаются низкие мировые запасы нефти и нефтепродуктов, которые еще не успели восстановиться после предыдущих кризисов. Именно поэтому нынешняя волна подорожания, по мнению эксперта, может оказаться даже более сложной, чем весенний рост цен. В то же время украинцы уже отреагировали и начали активнее покупать более экономичные гибридные автомобили.