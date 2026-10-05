Для фронта роскошные автомобили везут все чаще, но почему-то на передовую они не попадают

Как сообщает Главное управление Национальной полиции в Николаевской области, схему разоблачили следователи местного районного управления при поддержке СБУ и пограничников. Злоумышленника взяли с поличным прямо во время передачи денег за очередную партию из трех транспортных средств.

В ассортименте бизнесмена были вполне популярны на нашем рынке модели на иностранной регистрации. В частности, следователи обнаружили BMW 525, Hyundai Getz, Audi Q7, Ford Focus и Opel Astra.

Упрощенный ввоз и коммерческий прайс

Все эти машины заезжали на территорию нашего государства по упрощенной процедуре, то есть без уплаты таможенных платежей, поскольку предназначались исключительно для нужд армии. Однако вместо фронта техника попадала на страницы известной онлайн-платформы объявлений, где ее мог купить любой.

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Бизнес стражи порядка оборвали. Фигурант дела арестовали. Во время обысков у него изъяли иностранные номера, наличные деньги и другие доказательства незаконных сделок.

"Легкие" деньги обернулись тяжелой статьей

Заработать на гуманитарных автомобилях более 15 тысяч долларов оказалось действительно легко, но в итоге по содержанию ч. 3 ст. 201-2 Уголовного кодекса Украины может быть тяжелой.

" Санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком до семи лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет и конфискацией имущества, – отмечают следователи в своем релизе.

Это была совместная операция нескольких силовых структур. Фото: из материалов следствия

Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога.

Досудебное расследование продолжается. Правоохранители устанавливают пути поступления транспортных средств к подозреваемому и другим лицам, которые могут быть причастны к незаконной схеме.

Нередкие случаи на рынке

Напомним, ранее мы писали о похожем случае, когда мобилизованный мужчина пытался продать четыре гуманитарных внедорожника, среди которых были Mercedes-Benz и BMW X5. Тогда суд оказался снисходительным и назначил дельцу три года условного срока, а сами автомобили наконец-то поехали в воинскую часть.

Как уже сообщалось на нашем сайте, схемы с гуманитаркой становятся все более масштабными. Например, на Буковине будут судить адвоката, который через фиктивные благотворительные фонды завез машин на 4,2 миллиона гривен, ни одна из которых так и не досталась защитникам.

Редакция Авто24 в очередной раз отмечает: покупая транспорт для фронта, сотрудничайте только с проверенными волонтерами и официальными фондами.