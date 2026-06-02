Немцы заказали огромную партию вездеходов Mercedes-Benz Unimog для разгребания завалов

Такая техника будет адаптирована для операций не только в зоне наводнений, подтоплений, но и на локациях масштабных разрушений, пожаров, завалов или других техногенных проблем. Новые машины поступят в 66 региональных подразделений THW в 2026 году, первые поставки уже стартуют.

Как пишет Авто24, новый спецтранспорт по заявленным техусловиям THW должен усилить возможности службы во время спасательных операций, эвакуации населения, доставки оборудования и проведения аварийно-спасательных работ в районах, где обычная техника не готова к работе в экстремальных условиях.

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Усиленная версия для спасателей

Для этой партии машин Daimler Truck установит на Unimog более мощный двигатель, чем в стандартной комплектации. Четырехцилиндровый дизельный двигатель OM 934 развивает 252 л.с. и 1000 Нм крутящего момента, что обеспечивает высокую тягу при работе в сложных условиях.

Одним из главных преимуществ Unimog остается его легендарная проходимость. Автомобиль способен преодолевать водные препятствия глубиной до 1,2 метра, а благодаря портальным мостам имеет дорожный просвет 480 мм. Это также позволяет работать в среде завалов после стихийных бедствий или техногенных катастроф, подтоплений и тому подобное.

Малогабаритный полноприводный 4х4 Mercedes-Benz Unimog U 5025 специально "подгоняли" под операции в зоне разрушений, завалов и других техногенных проблем. Фото: THW

Модульная платформа для различных задач

Шасси будут изготавливаться на заводе Mercedes-Benz в Верти-на-Рейне, а специализированные надстройки будет поставлять компания F&B Nutzfahrzeug-Technik. Машины получат грузовой кран (КМУ), проблесковые маячки, радиосвязь, камеры заднего вида и вместительные отсеки для инструментов и спасательного оборудования.

Грузовая платформа адаптирована для установки стандартных 10-футовых модулей с помповыми станциями, генераторами, системами освещения или другим специальным оснащением. Благодаря этому один и тот же автомобиль может быстро менять специализацию в зависимости от характера чрезвычайной ситуации.

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Досадный опыт дает подсказки

В THW отмечают, что опыт масштабных аварий, чрезвычайных ситуаций последних лет и даже дней подтвердил необходимость инвестировать именно в такую технику.

Новые автомобили Unimog должны стать универсальным инструментом для работы там, где от скорости прибытия спасателей часто зависят человеческие жизни.