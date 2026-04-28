Для уклониста в статусе СЗЧ готовили VIP-маршрут: что входило в услугу

ФОТО: Харьковская прокуратура
Полная предоплата уже грела душу и радовала сердце, но тут в окно автомобиля постучали...
За полный пакет услуг организатор просил почти 20 тысяч долларов. Такая высокая стоимость обусловлена тем, что предоставлялась услуга с перечнем "все включено".
Как говорится в релизе Харьковской областной прокуратуры, логистический маршрут построил 40-летний житель поселка Песочин Харьковского района.
Обещал "зеленый коридор" и новый паспорт
Как выяснили следователи, организацию выезда из Украины для военнослужащего, который находился в розыске по факту самовольного оставления части, подозреваемый обещал провести на "пятизвездочном" уровне сервиса. Это не только транспортное сопровождение до границы, но и шикарные бытовые условия с дополнительными услугами.
Под дополнительными услугами в перечне отмечалось содействие в изготовлении нового загранпаспорта. Кроме этого, человек, которого следователи склонны считать организатором, уверял о хороших налаженных "связях" с пограничниками.
Через мгновение деньги из фиксированной платы за услугу переправки в Беларусь стали вещественным доказательством уголовного преступления. Фото: Харьковская прокуратура
Какая схема предлагалась
План был многоуровневый. Сначала "клиент" едет поездом в Луцк. Там его обеспечивали жильем, питанием и тому подобное. Об отдыхе с ласками ничего не сказано.
Время ожидания и укрытия не оговаривалось, поскольку для беспрепятственного выезда из Украины нужно было выбрать "нужный момент".
Организатор уверял, что:
- украинские пограничники "пропустят" без проблем;
- белорусская сторона обеспечит въезд;
- дальше можно будет добраться до Польши.
Цена вопроса – почти $20 тысяч
Стоимость услуг составляла 19 300 долларов. В сумму входили:
- организация побега;
- оформление документов;
- "доплата" за статус.
Последняя позиция с доплатой предусматривала "надбавку" за то, что клиент был в розыске как таковой, самовольно покинувший часть. То есть деньги брали еще за риск.
Обязательное условие – полная предоплата.
Задержали с деньгами
16 апреля в Харькове правоохранители задержали мужчину сразу после получения всей суммы.
Ему сообщили о подозрении по двум статьям – рганизация незаконной переправки лиц через границу и злоупотребление влиянием.
Суд избрал меру пресечения – содержание под стражей.
Правоохранители проверяют, были ли у подозреваемого сообщники и другие эпизоды деятельности.