Для уклониста в статусе СЗЧ готовили VIP-маршрут: что входило в услугу

За полный пакет услуг организатор просил почти 20 тысяч долларов. Такая высокая стоимость обусловлена тем, что предоставлялась услуга с перечнем "все включено".

Как говорится в релизе Харьковской областной прокуратуры, логистический маршрут построил 40-летний житель поселка Песочин Харьковского района.

Читайте также Уклониста хотели переправить через границу в Беларусь по цене Renault Traffic, на котором его везли

Обещал "зеленый коридор" и новый паспорт

Как выяснили следователи, организацию выезда из Украины для военнослужащего, который находился в розыске по факту самовольного оставления части, подозреваемый обещал провести на "пятизвездочном" уровне сервиса. Это не только транспортное сопровождение до границы, но и шикарные бытовые условия с дополнительными услугами.

Под дополнительными услугами в перечне отмечалось содействие в изготовлении нового загранпаспорта. Кроме этого, человек, которого следователи склонны считать организатором, уверял о хороших налаженных "связях" с пограничниками.

Через мгновение деньги из фиксированной платы за услугу переправки в Беларусь стали вещественным доказательством уголовного преступления. Фото: Харьковская прокуратура

Какая схема предлагалась

План был многоуровневый. Сначала "клиент" едет поездом в Луцк. Там его обеспечивали жильем, питанием и тому подобное. Об отдыхе с ласками ничего не сказано.

Время ожидания и укрытия не оговаривалось, поскольку для беспрепятственного выезда из Украины нужно было выбрать "нужный момент".

Организатор уверял, что:

украинские пограничники "пропустят" без проблем;

белорусская сторона обеспечит въезд;

дальше можно будет добраться до Польши.

Читайте также Перевозчик уклонистов прикрывался удостоверением участника Теробороны

Цена вопроса – почти $20 тысяч

Стоимость услуг составляла 19 300 долларов. В сумму входили:

организация побега;

оформление документов;

"доплата" за статус.

Последняя позиция с доплатой предусматривала "надбавку" за то, что клиент был в розыске как таковой, самовольно покинувший часть. То есть деньги брали еще за риск.

Обязательное условие – полная предоплата.

Читайте также Самый мощный транспортный хаб для уклонистов действовал в селе в восьми километрах от Румынии

Задержали с деньгами

16 апреля в Харькове правоохранители задержали мужчину сразу после получения всей суммы.

Ему сообщили о подозрении по двум статьям – рганизация незаконной переправки лиц через границу и злоупотребление влиянием.

Суд избрал меру пресечения – содержание под стражей.

Правоохранители проверяют, были ли у подозреваемого сообщники и другие эпизоды деятельности.