Для ВСУ закупили рекордную партию мотоциклов: 1500 машин поступят на фронт уже в этом году

Благодаря открытому тендеру и конкуренции между шестью участниками государству удалось сэкономить почти 12 млн гривен. Эти средства планируется направить на дополнительное обеспечение войска. На современном поле боя мотоциклы стали одним из самых востребованных видов транспорта наряду с пикапами.

О масштабном мотоциклетном транше для армейских подразделений рассказывается в релизе Министерства обороны. Там отмечают, что скорость перемещения подразделений непосредственно влияет как на эффективность выполнения боевых задач, так и на сохранение жизни личного состава, в т.ч. в разведке и дальних рейдах (см. видео внизу).

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Закупка стала крупнейшей за время войны

По итогам тендера для Сил обороны законтрактовали 1500 мотоциклов, что стало крупнейшей такой закупкой за последние годы. Вся партия должна поступить в воинские части уже до конца текущего года.

В торгах приняли участие шесть компаний. Конкуренция между поставщиками позволила существенно снизить конечную стоимость контрактов и сэкономить для бюджета почти 12 млн грн.



"Шесть предложений в рамках одной закупки – это показатель того, что на рынке есть конкуренция. Для государства это означает возможность закупать необходимую номенклатуру на лучших условиях и направлять высвобожденный ресурс на дополнительное обеспечение Сил обороны. Именно поэтому мы работаем над тем, чтобы к закупкам приобщалось большее количество поставщиков, – отметил директор Агентства оборонных закупок Арсен Жумадилов

Сэкономленные средства пойдут на новые закупки

В Минобороны отмечают, что высвободившиеся средства направят на приобретение другого транспорта и имущества для нужд войска.

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По словам представителей оборонного ведомства, практика открытых конкурентных процедур постепенно распространяется на все больше направлений оборонных закупок. Аналогичный подход ранее уже применили при закупке дальнобойных артиллерийских боеприпасов калибра 155 мм.

Курс на прозрачные оборонные закупки

В ведомстве отмечают, что дальнейшее расширение тендерных процедур должно не только повысить эффективность использования бюджетных средств, но и уменьшить риски непрозрачных схем в сфере обеспечения армии.

Таким образом, рекордная закупка мотоциклов стала не только усилением мобильности украинских военных, но и примером того, как конкуренция между поставщиками позволяет получать больше техники для фронта за меньшие средства.