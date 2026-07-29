До 59 500 гривен штрафа за отчет о транспорте в ТЦК: руководители и бухгалтера получают сумасшедшие платежки

Об этом сообщил Опендатабот, ссылаясь на данные Командования Сухопутных войск ВСУ. В целом с 2014 года постановления из-за неподачи сведений о транспорте в ТЦК и СП получили должностные лица 1047 украинских компаний. При этом 87% таких случаев пришлись на период полномасштабной войны.

За пять месяцев выписали почти столько постановлений, как за весь 2025 год

До полномасштабного вторжения ТЦК в среднем составляли около 20 постановлений в год. После 2022 года практика применения штрафов стала более активной.

В 2022 году количество постановлений возросло примерно в полтора раза, а в 2023-м почти в шесть раз по сравнению с довоенным средним показателем.

За первые пять месяцев 2026 вынесли уже 263 постановления. Это почти столько же, сколько за весь 2025, когда их было 278.

Начисленная в этом году сумма превысила 7 млн. грн. С нее 94%, или около 6,65 млн грн, уже уплатили добровольно или взыскали принудительно.

Штрафуют не предприятие, а ответственное должностное лицо

Юридически постановление обычно выносят не непосредственно компании, а его должностному лицу. Это может быть директор, бухгалтер или другой работник, на которого возложено представление сведений.

За нарушение законодательства об обороне, мобилизационной подготовке и мобилизации в особый период должностным лицам грозит штраф от 34000 до 59500 грн.

Именно поэтому одна пропущенная дата отчетности может обойтись значительно дороже обычного административного нарушения, связано с эксплуатацией автомобиля.

Какие сведения нужно подавать

Предприятия, учреждения и организации должны информировать ТЦК и СП о состоящих у них на учете транспортных средствах и технике.

В ведомости указывают имеющийся транспорт, его техническое состояние, а также работников, работающих на соответствующих автомобилях или технике.

Речь идет не только о легковых машинах. Военно-транспортная обязанность включает грузовики, автобусы, прицепы, специальную, дорожно-строительную и другую технику, которая потенциально может использоваться для обеспечения потребностей военных формирований.

Военно-транспортная обязанность является частью мобилизационной подготовки. Он предусматривает учет, проверку готовности и передачу определенных транспортных средств военным формированиям на условиях возвращения после демобилизации.

Отчет подают дважды в год

Информацию о транспорте предприятия должны подавать в ТЦК и СП дважды в год– до 20 июня и до 20 декабря.

Первый дедлайн 2026 уже прошел. Следующий отчетный срок истекает 20 декабря.

Сведения подают по состоянию на соответствующую дату. Если за полгода предприятие приобрело или продало автомобиль, изменило его техническое состояние или назначило другого водителя, эти изменения должны быть отражены в следующем отчете.

Нужен ли отчет, если автомобилей нет

Этот вопрос стал одним из самых проблемных для бизнеса.

По информации Опендатабота, Житомирский областной ТЦК и СП объяснил, что предприятия должны представлять так называемую нулевую ведомость даже тогда, когда транспорта на балансе нет. В таком документе указывается на отсутствие транспортных средств и техники.

Судебная практика 2026 также содержит случаи, когда штраф в 34 000 грн признавали правомерным в отношении руководителя предприятия, которое не имело ни автомобилей, ни работников. Суд исходил из того, что обязанность отчитываться не поставлена в зависимость от фактического наличия транспорта.

Поэтому безопаснее для предприятия представление нулевой ведомости с подтверждением ее принятия, а не устная договоренность с представителем ТЦК.

Больше всего постановлений вынесли в Киевской области

С начала полномасштабной войны больше постановлений за непредставление транспортных ведомостей зафиксировали в Киевской области – 173.

В Черкасской области вынесли 163 постановления, на Волыни – 89, а в Киеве – 81. Итого эти четыре региона обеспечили около 55% всех постановлений за этот период.

На другом полюсе находятся Черниговская и Сумская области. По данным Командования Сухопутных войск, с 2014 года там не составили ни одного такого постановления.

В Черновицкой и Луганской областях зафиксировали только по одному случаю.

До 2022 года почти все штрафы приходились на Полтавщину.

До начала полномасштабной войны ответственность за непредставление информации о транспорте фактически применялась только в нескольких регионах.

Около 95% всех постановлений того периода приходилось на Полтавскую область, где зафиксировано 124 случая.

На Харьковщине было только четыре постановления, в Одесской области – два, а в Киеве – одно. После 2022 г. контроль распространился на большую часть страны.

За время войны заплатили более 16 млн грн

С начала полномасштабного вторжения за такие нарушения насчитали около 20 млн. грн. штрафов.

Бизнес уже оплатил или был вынужден оплатить 16,64 млн. грн. Это примерно 83% от общей начисленной суммы.

Для сравнения, за восемь лет до полномасштабной войны сумма штрафов составила всего 253,3 тыс. грн, однако в бюджет поступило 189,7 тыс. грн.

Самый низкий уровень погашения был в 2025 году - около 72%. В 2026 году показатель вырос до 94%.

Уважительная причина может освободить от штрафа

Не каждое составленное постановление завершается фактическим взысканием.

Должностное лицо может предоставить доказательства того, что отчет не был представлен своевременно по уважительной причине. Среди возможных обстоятельств называют лечение, длительную командировку, уход за человеком с инвалидностью или другие события, которые объективно сделали невозможным выполнение обязанности.

Например, в Житомирской области в 2026 году постановления составили по четырем предприятиям. Однако во всех случаях объяснения ответственных лиц сочли обоснованными, поэтому штрафы не наложили.

Самого объяснения недостаточно. Причины пропуска следует подтвердить документами.

Отчет не означает автоматическое извлечение автомобиля

Представление сведений в ТЦК не означает, что автомобиль предприятия сразу передадут военным.

Отчет необходим для учета транспортных ресурсов и планирования возможных потребностей. Решение о привлечении конкретной машины оформляется отдельными документами и в соответствии с установленными мобилизационными задачами.

Закон предусматривает, что при мобилизации транспорт предприятий может привлекаться для нужд ВСУ и других военных формирований на условиях возвращения после объявления демобилизации. Объемы определяют местные государственные администрации по представлению ТЦК и согласно мобилизационному плану.

Следовательно, регулярный отчет является учетной обязанностью, а не распоряжением о немедленной передаче автомобиля.

Как бизнесу избежать штрафа

Ответственному работнику следует заранее сформировать список всех транспортных средств и техники предприятия, проверить регистрационные данные и актуальное техническое состояние. Не стоит доверять мошенникам, которые предлагают “уладить” это вопрос.

Даже при отсутствии машин целесообразно предоставить нулевую ведомость. Важно также сохранить подтверждение ее отправки или принятия: регистрационный номер, почтовую квитанцию, описание вложения или другой документ.

Устное уведомление о том, что отчет не требуется, не гарантирует защиту во время предстоящей проверки.

Статистика 2026 года показывает, что контроль за военно-транспортной обязанностью ужесточается. За пять месяцев количество постановлений почти добилось результата всего предыдущего года, поэтому следующий дедлайн 20 декабря предприятиям лучше не игнорировать.