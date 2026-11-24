Как сообщает профильное издание enkorr, всего за неделю средняя стоимость 95-го бензина по стране просела на 4,26 гривны, остановившись на отметке 83,68 гривны за литр. Дизельное топливо также не отстает и потеряло 3,50 гривны, опустившись до 98,67 гривны за литр.

Главным драйвером столь приятного для автомобилистов тренда стало существенное снижение европейских котировок. За последние двадцать дней спотовые цены в Европе потеряли более 160 долларов на тонну бензина и 215 долларов на дизеле, вернувшись к показателям весны и лета.

Внутренний оптовый рынок отреагировал на это еще быстрее, ведь исчезла ажиотажная составляющая, державшая прайсы в тонусе весь октябрь. Спрос резко сократился, поставки наладились, и трейдеры начали активно скидывать цены, чтобы привлечь клиентов.

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Кто сбросил цены больше всего

Большинство популярных сетей наконец-то вернули ценники на дизель ниже психологической отметки в 100 гривен. Самое ощутимое удешевление тяжелого топлива было зафиксировано на станциях BVS и EURO5, где прайсы обвалились сразу на 6,10 гривны.

Что касается бензина, то настоящими рекордсменами стали сети Кворум, RLS, UKRNAFTA и Parallel. Они щедро урезали стоимость А-95 на 6,50– 7 гривен, предлагая литр горючего в пределах 79,48– 79,90 грн.

Премиальные игроки рынка также вынуждены были переписать стелы, хоть и не столь радикально. К примеру, SOCAR опустил цены на светлые нефтепродукты на 2 гривны, а ОККО и WOG сбросили по 3– 4 гривны на бензине и дизеле соответственно.

Автогаз тоже дешевеет

Владельцы авто с ГБО наконец-то дождались положительных новостей, ведь оптовая стоимость сжиженного газа за неделю просела почти на 1300 гривен за тонну. Розница отреагировала мгновенно, и средняя цена на АЗС впервые с начала октября пошла вниз.

Операторы не стали затягивать с коррекцией, поскольку на фоне резкого удешевления бензина автогаз начал терять свое главное преимущество.– экономическую целесообразность В настоящее время самый дешевый газ предлагает сеть Олас по 59,49 гривны за литр.

Что было известно раньше?

Напомним, раньше мы писали, что оптовые цены на бензин начали резко обваливаться еще в середине ноября. Тогда главным катализатором стали результаты выборов в США, спровоцировавшие оптимизм на нефтяном рынке.

Как уже сообщалось на нашем сайте, эксперты прогнозировали этот розничный ценопад. "Скорость удешевления будет зависеть от того, как быстро АЗС будут продавать запасы горючего, закупленные по более высоким ценам",– отмечал директор Консалтинговой группы А-95 Сергей Куюн.