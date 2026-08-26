Dodge Viper от LEGO имеет десять маленьких поршней, которые действительно двигаются

Dodge Viper стал одной из известнейших американских спортивных моделей своего времени, а гоночная версия GTS-R на протяжении почти десяти лет выступала на соревнованиях в Европе и США. Автомобиль одержал многочисленные победы и чемпионские титулы, в том числе в престижных 24-часовых гонках.

Теперь вспомнить гоночную историю Viper можно с помощью модели LEGO Technic. Набор состоит из 805 деталей и воспроизводит автомобиль в характерной для GTS-R гоночной ливрее – белый цвет с ярко-синими полосами. Одной из самых заметных деталей конструкции стал открывающийся капот. Под ним расположена миниатюрная копия десятицилиндрового двигателя.

В LEGO V10 действительно двигаются поршни

Главная особенность модели– функциональная реплика двигателя V10 В ней установлены десять небольших пластиковых поршней, которые действительно двигаются во время работы механизма. Для модели LEGO это достаточно интересный элемент, ведь он не просто имитирует двигатель снаружи, а воспроизводит часть его механики.

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Передние колеса также функциональны. Их можно поворачивать с помощью специальной ручки, установленной на крыше автомобиля. Задняя часть модели получила высокое антикрыло и диффузор, воспроизводящий характерный вид гоночного Viper GTS-R.

Модель имеет 805 деталей.

Как и другие сложные наборы LEGO Technic, Viper GTS-R рассчитан на достаточно продолжительную сборку. Инструкция содержит более 170 страниц, поэтому создание модели может стать отдельным занятием для любителей автомобилей и конструкторов. При этом набор остается относительно доступным по цене. В США LEGO продает модель Dodge Viper GTS-R за 64,99 долларов, то есть 2950 гривен по текущему курсу обмена.