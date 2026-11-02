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Доездился: водителю ВАЗа влепили 51 тысячу штрафа и запретили садиться за руль 20 лет

На Волыни суд жестко наказал водителя автомобиля ВАЗ, который сел за пьяным рулем, имея действующий запрет на управление. За дерзкое нарушение мужчина получил 51 тысячу гривен штрафа и остался без водительских прав почти на два десятилетия.
На Волыни пьяного водителя лишили прав на 20 лет

ФОТО: Коллаж Авто24|

На Волыни рюмка водки стоит 51 тысячу гривен, но дороговизна не останавливает

Валентин Ожго
logo2 ноября, 07:07
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Как сообщает издание Волынские новости со ссылкой на постановление Киверцовского районного суда, инцидент произошел еще 7 сентября 2026 года в селе Жабка Луцкого района. Там местный житель Юрий С. руководил легковушкой ВАЗ, находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения.

Проверка на месте показала результат в организме нарушителя в 1,52 промилле алкоголя, что в 7,6 раза больше допустимого. Ситуацию критически усугубило то, что мужчина ранее уже был официально лишен права управлять любыми транспортными средствами.

Действия горе-водителя правоохранители квалифицировали сразу по двум жестким статьям КУоАП. Речь идет о повторном управлении транспортом в состоянии опьянения и повторную езду без водительского удостоверения.

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Строгий приговор и нюанс с конфискацией

На судебное заседание обвиняемый решил вообще не являться по неизвестным причинам. Однако его вину полностью доказали благодаря составленным протоколам, копиям предыдущих постановлений и видеозаписям из нагрудных камер патрульной полиции.

В итоге судья назначил Юрию С. финансовое взыскание в размере 51 тысячи гривен. Путем составления наказаний по нескольким постановлениям общий срок запрета на управление составил значительные 19 лет и 11 месяцев.

Интересно, что сам автомобиль ВАЗ избежал конфискации в пользу государства. Поскольку машина юридически не принадлежала нарушителю, у Фемиды просто не было законных оснований для ее изъятия.

Похожие случаи на дорогах

Напомним, ранее мы писали о том, что количество неуплаченных штрафов за нарушение ПДД в Украине перевалило за два миллиона. По данным платформы Опендатабот, абсолютный рекордсмен умудрился собрать 825 штрафов только за текущий год.

А вот в соседней Польше к нарушителям относятся не менее строго. Как уже сообщалось на нашем сайте, там задержали 50-летнего украинца на грузовике DAF, который сел за руль, несмотря на действующий запрет суда, из-за чего теперь ему грозит депортация или даже реальный тюремный срок.

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