Доездился: водителю ВАЗа влепили 51 тысячу штрафа и запретили садиться за руль 20 лет

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На Волыни рюмка водки стоит 51 тысячу гривен, но дороговизна не останавливает
Как сообщает издание Волынские новости со ссылкой на постановление Киверцовского районного суда, инцидент произошел еще 7 сентября 2026 года в селе Жабка Луцкого района. Там местный житель Юрий С. руководил легковушкой ВАЗ, находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения.
Проверка на месте показала результат в организме нарушителя в 1,52 промилле алкоголя, что в 7,6 раза больше допустимого. Ситуацию критически усугубило то, что мужчина ранее уже был официально лишен права управлять любыми транспортными средствами.
Действия горе-водителя правоохранители квалифицировали сразу по двум жестким статьям КУоАП. Речь идет о повторном управлении транспортом в состоянии опьянения и повторную езду без водительского удостоверения.
Строгий приговор и нюанс с конфискацией
На судебное заседание обвиняемый решил вообще не являться по неизвестным причинам. Однако его вину полностью доказали благодаря составленным протоколам, копиям предыдущих постановлений и видеозаписям из нагрудных камер патрульной полиции.
В итоге судья назначил Юрию С. финансовое взыскание в размере 51 тысячи гривен. Путем составления наказаний по нескольким постановлениям общий срок запрета на управление составил значительные 19 лет и 11 месяцев.
Интересно, что сам автомобиль ВАЗ избежал конфискации в пользу государства. Поскольку машина юридически не принадлежала нарушителю, у Фемиды просто не было законных оснований для ее изъятия.
Похожие случаи на дорогах
Напомним, ранее мы писали о том, что количество неуплаченных штрафов за нарушение ПДД в Украине перевалило за два миллиона. По данным платформы Опендатабот, абсолютный рекордсмен умудрился собрать 825 штрафов только за текущий год.
А вот в соседней Польше к нарушителям относятся не менее строго. Как уже сообщалось на нашем сайте, там задержали 50-летнего украинца на грузовике DAF, который сел за руль, несмотря на действующий запрет суда, из-за чего теперь ему грозит депортация или даже реальный тюремный срок.