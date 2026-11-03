Доходное такси до границы: как водитель Житомирской области заработал 330 тысяч гривен на "туристах"

Как сообщает полиция Житомирской области, следователи уже сообщили о подозрении жителю Овручской громады. Вместе со своим сообщником он разработал детальные маршруты по знакомой местности, чтобы максимально незаметно доставлять клиентов в приграничную зону.

Поиском желающих тайно уехать из страны занимался напарник подозреваемого, в отношении которого сейчас идет отдельное расследование. Задачей главного фигуранта было непосредственное перевозка пассажиров на собственном автомобиле к громадам у границы.

С билетом в один конец

Прайс на такой специфический трансфер был фиксированным и составлял 1500 долларов с каждого пассажира. По данным следствия, всего за несколько задокументированных поездок водитель успел обогатиться более чем на 330 тысяч гривен.

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В частности, в конце апреля делец успешно довез трех киевлян на север Житомирщины, откуда они должны были пешком уходить за границу. Еще один подобный рейс состоялся в середине мая, когда водитель доставил поближе к границе двух жителей Житомира.

Любопытно, что ни один из этих "туристов" так и не смог реализовать свой план до конца. Все их попытки завершились встречей с пограничниками и составлением административных протоколов за нарушение режима и законодательства о мобилизации.

Процедура задержания и оглашения подозрения. Фото: с материалами следствия

Неудачный побег и последствия

Финал этой истории наступил в июне, когда оперативники миграционной полиции ГУНП совместно с пограничниками из остановили автомобиль перевозчика на обычной деревенской дороге и. Поняв ситуацию, водитель и двое его пассажиров попытались скрыться от правоохранителей.

Беглецы просто покинули транспортное средство посреди дороги и бросились врассыпную. Однако побег оказался ненадежным – вскоре полицейские разыскали всех фигурантов в ближайшем лесном массиве.

Действия водителя квалифицировали по статье о незаконной переправке лиц через государственную границу Украины. Досудебное расследование проводят под руководством учреждения Коростенская окружная прокуратура, а самому организатору теперь светит от 7 до 9 лет за решеткой.