Доходы трактористов в 2025 году выросли: сколько платят механизаторам во время войны

При этом, как говорится в исследовании экспертов Agrohub, зарплата со всевозможными бонусами достигла почти 36,3 тыс. грн.

Для анализа состояния дел с зарплатой мезанизаторов Agrohub использовал данные семи агрохолдингов, объединяющих 41 полевую компанию и 3634 специалиста.

Людей в этой профессии стало меньше

За прошлый год фонд ежемесячной оплаты труда трактористов вырос на 5%, что частично связано с уменьшением численности привлеченных работников – с 27 до 25 человек на 10 тыс. га.

Какие работы оплачиваются лучше всего

Самыми дорогими остаются:

уборка урожая – 383 грн/час (+5%);

опрыскивание – 320 грн/час (+8%);

посев – 271 грн/час (+14%).

Меньше всего платят за прикатывание – 142 грн/час, хотя и здесь есть рост.

Спрос на универсальных работников

Агрокомпании больше всего ценят трактористов, которые могут выполнять несколько видов работ, но таких очень мало – только 0,5% могут делать все ключевые операции.

"Рынок постепенно переходит от простой сдельной к более сложным моделям оплаты труда. Для компаний важно не только привлечь тракториста, но и удержать его. Особенно ценятся работники, которые могут выполнять несколько технологических операций – но таких на рынке очень мало. Именно универсальность становится ключевым фактором роста дохода в этой профессии, – отметил руководитель Agrohub HR360 Benchmarking Дмитрий Лебедев.



Какие методики оплаты труда

Самая распространенная модель – комбинированная (ставка + выработка + бонусы), ее используют почти 76% компаний.

Другие тенденции:

89% работ выполняют собственной техникой;

аутсорс сократился до 11%;

дроны используют, но пока минимально (≈1% площадей);

профессия постепенно "молодеет" - доля работников до 25 лет растет.

Молодежь возвращается в профессию

Возрастная структура на рынке труда трактористов выглядит позитивнее позапрошлогодней.

Кто в профессии:

до 45 лет – 52%,

45-55 лет – 34%,

до 25 лет – 10%.

Всего за последние три года в этом сегменте рынка труда происходит рост категории до 25 лет с 6% до 10% и соответственно сокращение старшей возрастной категории 55+ с 18% до 14%.