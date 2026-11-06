В Японии накрыли масштабную схему контрабанды подержанных авто в Россию

Как сообщает японское издание Jiji, главным фигурантом громкого дела стал 36-летний корейский торговец Ким Джун Хо, проживающий в Осаке. Мужчину обвиняют в нарушении закона об иностранной валюте и внешней торговле через отправку подсанкционных транспортных средств.

По данным следствия, делец вступил в сговор с неустановленным лицом и загрузил машины на грузовое судно в порту Хамада. Общая таможенная стоимость этой партии оценивается примерно в 229 миллионов иен, что является достаточно солидной суммой для рынка подержанных авто – примерно 1,45 миллиона долларов США.

Организаторы схемы действовали нагло и даже не пытались получить обязательное разрешение от Министерства экономики, торговли и промышленности Японии. Сами же нелегальные поставки производились еще в сентябре и ноябре прошлого года.

Топливо Средние цены в сети АЗС «Amic Energy» по состоянию на

Жесткие последствия для нарушителей

Береговая охрана задержала подозреваемого этой осенью, а уже в начале ноября прокуратура округа Мацуэ официально предъявила ему обвинения. Местное управление безопасности подчеркивает уникальность этого прецедента для японской судебной практики.

" Это первый случай в стране, когда кому-то выдвинуто обвинение в незаконном экспорте транспортных средств с объемом двигателя более 1900 кубических сантиметров, – уточнили представители правоохранительных органов.

Напомним, что официальный Токио существенно усилил экспорт. ограничения по Москве летом 2023 года. Тогда под полный запрет попали бензиновые и дизельные машины с мощными двигателями, а также все гибриды и электромобили.