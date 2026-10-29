Доллар подорожал – автомобили тоже: машина за $10 000 прибавила почти 27 тысяч гривен

Такие расчеты сделал Институт исследований авторынка, сравнив официальный курс НБУ в начале года и 24 октября 2026 года. На первый взгляд, изменение примерно на 6,4% не выглядит драматическим, однако автомобили в Украине традиционно оценивают в долларах, поэтому для покупателя даже несколько процентов быстро превращаются в десятки тысяч гривен.

Те же $10 000 теперь означают совсем другую сумму

В начале 2026 года автомобиль с ценником $10 000 по официальному курсу соответствовал примерно 423 532 грн. По состоянию на 24 октября те же десять тысяч долларов – уже около 450 510 грн.

Разница составляет 26 978 грн, хотя продавец при этом мог вообще не менять цену в объявлении. Для покупателя это примерно стоимость комплекта шин, большого первого технического обслуживания или части предстоящего ремонта подержанной машины.

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И чем дороже автомобиль, тем заметнее становится эффект. Машина за $5000 требует примерно на 13,5 тыс. грн больше, чем в начале года. Для автомобиля за $20 000 разница приближается к 54 тыс. грн., а при бюджете $30 000 уже превышает 80 тыс. грн.

Для большинства покупателей это как раз массовый сегмент

Может показаться, что валютные колебания больше всего беспокоят покупателей дорогих автомобилей, однако на практике особенно болезненны они именно для бюджетного вторичного рынка.

По срезу активных объявлений AUTO.RIA во второй половине октября медианная цена подержанной легковушки составляла около $9500. В начале года это было примерно 402,4 тыс. грн, а по курсу 24 октября – уже почти 428 тыс. грн.

То есть среднестатистическая подержанная машина стала для покупателя примерно на 25,6 тыс. грн дороже только из-за валюты.

При этом более половины предложений подержанных автомобилей находится именно ниже отметки в $10 000, поэтому подорожание доллара больше всего испытывают люди, которые и так ищут машину в ограниченном бюджете.

Если было 500 тысяч гривен, автомобиль стал дешевле в долларах.

На ситуацию можно посмотреть и наоборот. Предположим, в начале года покупатель отложил на автомобиль ровно 500 тысяч гривен.

По январскому курсу эта сумма соответствовала примерно $11 805. В конце октября те же 500 тыс. грн - это уже около $11 099.

Следовательно, без дополнительных расходов или покупок человек потерял примерно $700 покупательной способности. На вторичном рынке этого достаточно, чтобы пришлось выбрать старший год выпуска, больший пробег, более простую комплектацию или автомобиль с худшим состоянием.

При бюджете 1 млн грн разница уже превышает $1400, а это может означать переход в другое поколение модели или совсем другой класс автомобиля.

С автомобилями из США курс работает сразу в нескольких местах

Наиболее внимательно валюту следует считать тем, кто только собирается заказывать автомобиль из-за границы.

Цена лота на американском аукционе – только первый платеж. Далее появляются аукционный сбор, доставка по территории США, морская логистика, услуги брокера, таможенные платежи, сертификация, регистрация и ремонт.

Auto24 раньше подробно объяснял, из каких платежей состоит растаможка автомобиля в 2026 году. В финальный бюджет нужно добавлять пошлины, акциз, НДС, а при первой регистрации в соответствующих случаях еще и пенсионный сбор.

Поэтому автомобиль, который при выборе казался комфортно укладывающимся в бюджет, после нескольких недель доставки может стать дороже в гривнах даже без изменения аукционной ставки.

Низкая аукционная цена еще не означает дешевую машину

Валютный риск особенно важен для поврежденных автомобилей со страховых аукционов, ведь по прибытии машины в Украину нужно еще оплатить восстановление.

Auto24 рассказывал, как примерно оценить стоимость ремонта автомобиля из США для участия в торгах. Даже по фотографиям можно примерно сосчитать кузовные детали, оптику, подушки безопасности и другие большие затраты, но скрытые повреждения все равно остаются риском.

Если при этом часть деталей нужно заказывать за валюту, курсовое подорожание может сработать во второй раз: сначала на этапе покупки автомобиля, а затем уже при его ремонте.

С машиной из Европы ситуация несколько иная

Автомобили из Европы больше зависят от курса евро, а он в 2026 году вел себя гораздо спокойнее. По приведенным Институтом данным, с начала года по 24 октября официальный курс евро вырос примерно с 49,79 до 50,4 грн, то есть всего на 1,3%.

Поэтому одинаковая по валютной цене машина из Германии и США могла измениться по-разному в гривневом эквиваленте.

Однако к европейскому автомобилю также прилагаются доставка, таможенные платежи и оформление. Auto24 ранее разбирал, от чего зависит стоимость доставки автомобиля автовозом из Европы., а также здесь финальная сумма зависит от страны покупки, маршрута, размеров машины и оформления экспортных документов.

Машина, которая уже в Украине, имеет одно важное преимущество

Колебания курса добавляют аргументы в пользу уже растаможенного, отремонтированного и физически находящегося в Украине автомобиля, хотя это вовсе не означает, что такой вариант автоматически будет дешевле.

Его преимущество, прежде всего, в прогнозируемости затрат. Покупатель видит машину, может провести диагностику, оценить состояние кузова и техники, проверить документы и после этого договариваться об окончательной сумме.

Если автомобиль только покупают в США или Европе, между первой ставкой и моментом получения украинских номеров проходит время, в течение которого может измениться и валютный курс, и стоимость доставки, и предварительная оценка ремонта.

К тому же, с 27 сентября в Украине действуют обновленные правила сертификации транспортных средств. Auto24 объяснял, что они не запрещают автомобили из США или машины после страховых аукционов, но предусматривают более детальный контроль технического состояния и процедуры проверки.

Почему не стоит покупать автомобиль на все деньги

Смена курса еще раз показывает, почему бюджет на автомобиль и максимальная цена автомобиля не должна быть одной цифрой.

Если есть 500 тыс. грн, поиск машины ровно на 500 тыс. оставляет покупателя без запаса на регистрацию, страхование, первое ТО, шину, аккумулятор или неожиданный ремонт.

Для подержанного автомобиля такой резерв желателен всегда, а для машины из-за границы к нему следует прибавлять еще и валютный запас. Чем больше времени проходит между покупкой лота и полным расчетом, тем больше вероятность, что начальная смета изменится.

Курс может даже изменить выбор модели

В итоге рост доллара с 42,35 до 45,05 грн выглядит не столь существенным, пока его показывают только в процентах. Для автомобильного бюджета арифметика гораздо более наглядна.

На машине за $5000 разница составляет примерно 13,5 тыс. грн, на $10 000 – почти 27 тыс., на $20 000 – около 54 тыс., а на $30 000 – более 80 тыс. грн.

Поэтому покупателю, получающему доход и накапливающему деньги в гривнах, следует регулярно перечислять свой бюджет в валюту еще до начала активного поиска автомобиля.

Иногда оказывается, что машина в объявлении за последние несколько месяцев действительно не подорожала ни на доллар. Просто долларов, которые можно купить за отложенные гривны, стало меньше.

Расчеты основываются на официальных курсах НБУ на 1 января и 24 октября 2026 года. Данные о структуре предложения подержанных автомобилей приведены по срезу активных объявлений AUTO.RIA, проведенному Институтом исследований авторынка 19-20 октября 2026 года. Цены в объявлениях являются ценами предложения и могут отличаться от фактической стоимости сделки.