Доля электромобилей в Европе впервые приблизилась к 26%: какие страны стали лидерами

Доля электромобилей в общем объеме новых регистраций выросла до 25,7%. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на данные E-Mobility Europe, New Automotive и Fier Automotive.

Германия и Франция обеспечили рост

Наибольший вклад в позитивную динамику внесли Франция и Германия.

Во Франции электромобили в июле заняли 35% рынка – там зарегистрировали 44,4 тысячи новых BEV.

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В Германии покупателям передали 78,6 тысяч электромобилей, а их доля среди всех новых авто составляла 29,3%.

В то же время лидерами по части электромобилей остаются страны Северной Европы и Бенилюкса.

Самые высокие показатели в июле продемонстрировали:

Дания - 80,1%;

Финляндия - 52,6%;

Нидерланды - 47,3%;

Бельгия - 42,8%;

Швеция - 42,6%.

Таким образом, в Дании более четырех из пяти новых автомобилей приходилось на электромобили.

Спрос зависит от государственной поддержки

В то же время, статистика отдельных стран демонстрирует, насколько сильно продажи электромобилей зависят от государственных стимулов.

В Италии после завершения предыдущих программ поддержки доля BEV сократилась с 10,1% в июне до 5,9% в июле.

Невысокими остаются характеристики в странах Центральной Европы. В Польше электромобили заняли только 4% новых регистраций, в Чехии – 7,5%.

Почти 1,5 млн электромобилей за семь месяцев

Всего с января по июль 2026 на европейских рынках зарегистрировали почти 1,5 млн новых BEV. Это примерно на 30% больше, чем за аналогичный период 2025 года.

В то же время, ситуация в Украине пока противоположная. В июле украинский автопарк пополнили более 3,9 тысяч электромобилей, что на 44% меньше, чем годом ранее.

Таким образом, европейский рынок электромобилей в 2026 году продолжает расти, однако темпы перехода на электротранспорт существенно отличаются в зависимости от страны и наличия государственных программ поддержки.