Должны были ехать на фронт, но пошли в продажу: в Кривом Роге будут судить "автоволонтера"

В Кривом Роге в суд направили обвинительный акт в отношении местного жителя, обвиняемого в незаконном ввозе и продаже автомобилей, оформленных как гуманитарная помощь для ВСУ.

О завершении расследования идет речь в релизах Днепропетровской областной и Криворожской центральной окружной прокуратур, а также Криворожского районного управления полиции.

Фразой "для нужд военных" прикрывались, чтобы провернуть схему

По данным следствия, мужчина в течение 2022–2023 годов использовал поддельные гарантийные письма якобы от воинских частей. В документах отмечалось, что автомобили необходимы для нужд военнослужащих.

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На основании этих бумаг шесть автомобилей ввезли из-за таможенного контроля во Львовской области. как гуманитарную помощь – без уплаты предусмотренных таможенных платежей.

Сначала было объявлено подозрение, а потом уже собрана доказательная база для обвинительного акта. Фото: прокуратура Днепропетровщины

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В военные части эти автомобили, по версии следствия, так и не доехали. Их продавали через интернет и среди знакомых по рыночным ценам.

В результате государство, по данным правоохранителей, недополучило почти 1,1 млн. грн.

Объявленное подозрение обернулось актом обвинения

Сначала мужчине сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 209, ч. 2 ст. 222 и ч. 4 ст. 358 УК Украины. Теперь обвинительный акт уже был передан в суд.

Досудебное расследование проводили следователи Криворожского районного управления полиции при процессуальном руководстве прокуратуры.

Если вину мужчину докажут в суде, ответственность будут определяться уже в пределах соответствующих статей Уголовного кодекса.