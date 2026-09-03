Должны были ехать на фронт, но пошли в продажу: в Кривом Роге будут судить "автоволонтера"

ФОТО: Коллаж Авто24 |
Для военных – не значит для фронта
В Кривом Роге в суд направили обвинительный акт в отношении местного жителя, обвиняемого в незаконном ввозе и продаже автомобилей, оформленных как гуманитарная помощь для ВСУ.
О завершении расследования идет речь в релизах Днепропетровской областной и Криворожской центральной окружной прокуратур, а также Криворожского районного управления полиции.
Фразой "для нужд военных" прикрывались, чтобы провернуть схему
По данным следствия, мужчина в течение 2022–2023 годов использовал поддельные гарантийные письма якобы от воинских частей. В документах отмечалось, что автомобили необходимы для нужд военнослужащих.
На основании этих бумаг шесть автомобилей ввезли из-за таможенного контроля во Львовской области. как гуманитарную помощь – без уплаты предусмотренных таможенных платежей.
Сначала было объявлено подозрение, а потом уже собрана доказательная база для обвинительного акта. Фото: прокуратура Днепропетровщины
В армии также обещанного три года ждут
В военные части эти автомобили, по версии следствия, так и не доехали. Их продавали через интернет и среди знакомых по рыночным ценам.
В результате государство, по данным правоохранителей, недополучило почти 1,1 млн. грн.
Объявленное подозрение обернулось актом обвинения
Сначала мужчине сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 209, ч. 2 ст. 222 и ч. 4 ст. 358 УК Украины. Теперь обвинительный акт уже был передан в суд.
Досудебное расследование проводили следователи Криворожского районного управления полиции при процессуальном руководстве прокуратуры.
Если вину мужчину докажут в суде, ответственность будут определяться уже в пределах соответствующих статей Уголовного кодекса.