Как сообщает французское издание Автомобильный магазин, торговый представитель США Джеймисон Грир обнародовал результаты расследования, согласно которым Вашингтон берет под прицел автомобильную, химическую и фармацевтическую отрасли.

Новые правила могут вступить в силу уже в конце января 2027 г., окончательно закрепив жесткий американский протекционизм.

Европейская комиссия категорически исключает обвинения в искусственной поддержке экспорта. Брюссель подчеркивает, что Европа сама страдает глобальным избытком промышленных мощностей, а многие местные бренды сейчас вынуждены сокращать производство и даже закрывать предприятия.

Технологии, двигающие вперед. Hankook – международный шинный бренд, разрабатывающий инновационные решения для современных автомобилей. От ежедневных городских поездок до дальних путешествий – открывайте новый уровень вождения вместе с Hankook. Рекламная информация

Будет ли двойной налог для авто

В настоящее время европейские машины и запчасти уже облагаются отдельной секторальной пошлиной в размере 15 процентов. Предложенные Белым домом новые меры не должны суммироваться с действующими ставками, поэтому двойной финансовый удар европейцам пока удастся избежать.

"Предложенные пошлины, которые колеблются от 15 до 35%, направлены на товары из Китая, Европейского Союза и 12 других партнеров. Предложенные тарифы, включающие исключения для определенных товаров, различаются в зависимости от торгового партнера. К примеру, импорт из Китая будет составлять до 20%, тогда как товары из Европейского Союза будут иметь 15% пошлину, – расшифровывают действия Белого дома эксперты Wardsauto.

Максимальные тарифные ставки, которые США предлагают взимать на определенный импорт. Инфографика: Авто24 по данным Макс Гарленд, Supply Chain Dive

Правда, в схеме есть примечание в позиции по Китаю: по данным Торгового представителя США, на определенные товары из Китая планируется ввести пошлины в размере до 10%.

Однако главная проблема заключается в желании американских властей сделать торговые барьеры постоянными. После того, как в феврале Верховный суд США отменил предварительные масштабные тарифы, администрация нашла новую юридическую лазейку, использовав раздел 301 Закона о торговле 1974 года.

В такой хаотической ситуации даже авторитетные эксперты делать прогнозы не решаются. Коллаж Авто24, май 2026 года

Шантаж заводами и изменение рынка

Неопределенность с налогами уже принуждает компании изменять модельные линейки. Генеральный директор Nissan Иван Эспиноса в интервью Automotive News отметил, что высокие ставки заставляют бренд ограничивать поставки доступных автомобилей из Мексики в пользу более дорогих и маржинальных моделей.

" Снижение этой ставки позволило бы нам существенно увеличить импорт автомобилей начального уровня,– объяснил топ-менеджер японской марки.

В то же время, Вашингтон готов торговаться и предлагать индивидуальные скидки тем, кто инвестирует в американскую экономику. К примеру, компания Audi может получить снижение пошлины с 15 до 10 процентов, если согласится построить новый завод в штате Джорджия. Есть и другие примеры.

Американские тарифы заставляют европейских производителей усилить свое промышленное присутствие за Атлантикой, например Mercedes-Benz, который уже производит там несколько своих внедорожников. Фото: Mercedes-Benz

Как это влияет на других игроков

Напомним, ранее мы писали, что жесткие тарифные войны уже вынуждают миллиардеров спасать свои активы. Британская компания Ineos Automotive переносит производство своих внедорожников в США именно из-за риска новых таможенных ограничений.

Благодаря этому китайский гигант BYD получил возможность выкупить французский завод Ineos в Амбах. Это позволит бренду из Поднебесной ускорить свою экспансию в Европе и наполнить местный рынок доступными электрокарами, обходя европейские ограничения.

Америка превыше всего

Наконец, следует процитировать упомянутого в начале Джеймисона Грира. Он является проводником идей Трампа и озвучил программу торговой политики "Америка превыше всего" в виртуальном выступлении на ежегодной конференции Альянса ответственного бизнеса.