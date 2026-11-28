ФОТО: Коллаж Авто24/Yayimages|
Несмотря на юридическую неудачу, нанесенную Верховным Судом в феврале 2026 года, Дональд Трамп продолжает вести свою протекционистскую политику
Как сообщает французское издание Автомобильный магазин, торговый представитель США Джеймисон Грир обнародовал результаты расследования, согласно которым Вашингтон берет под прицел автомобильную, химическую и фармацевтическую отрасли.
Новые правила могут вступить в силу уже в конце января 2027 г., окончательно закрепив жесткий американский протекционизм.
Европейская комиссия категорически исключает обвинения в искусственной поддержке экспорта. Брюссель подчеркивает, что Европа сама страдает глобальным избытком промышленных мощностей, а многие местные бренды сейчас вынуждены сокращать производство и даже закрывать предприятия.
Технологии, двигающие вперед. Hankook – международный шинный бренд, разрабатывающий инновационные решения для современных автомобилей. От ежедневных городских поездок до дальних путешествий – открывайте новый уровень вождения вместе с Hankook.
Рекламная информация
Будет ли двойной налог для авто
В настоящее время европейские машины и запчасти уже облагаются отдельной секторальной пошлиной в размере 15 процентов. Предложенные Белым домом новые меры не должны суммироваться с действующими ставками, поэтому двойной финансовый удар европейцам пока удастся избежать.
"Предложенные пошлины, которые колеблются от 15 до 35%, направлены на товары из Китая, Европейского Союза и 12 других партнеров. Предложенные тарифы, включающие исключения для определенных товаров, различаются в зависимости от торгового партнера. К примеру, импорт из Китая будет составлять до 20%, тогда как товары из Европейского Союза будут иметь 15% пошлину, – расшифровывают действия Белого дома эксперты Wardsauto.
Максимальные тарифные ставки, которые США предлагают взимать на определенный импорт. Инфографика: Авто24 по данным Макс Гарленд, Supply Chain Dive
Правда, в схеме есть примечание в позиции по Китаю: по данным Торгового представителя США, на определенные товары из Китая планируется ввести пошлины в размере до 10%.
Однако главная проблема заключается в желании американских властей сделать торговые барьеры постоянными. После того, как в феврале Верховный суд США отменил предварительные масштабные тарифы, администрация нашла новую юридическую лазейку, использовав раздел 301 Закона о торговле 1974 года.
В такой хаотической ситуации даже авторитетные эксперты делать прогнозы не решаются. Коллаж Авто24, май 2026 года
Шантаж заводами и изменение рынка
Неопределенность с налогами уже принуждает компании изменять модельные линейки. Генеральный директор Nissan Иван Эспиноса в интервью Automotive News отметил, что высокие ставки заставляют бренд ограничивать поставки доступных автомобилей из Мексики в пользу более дорогих и маржинальных моделей.
" Снижение этой ставки позволило бы нам существенно увеличить импорт автомобилей начального уровня,– объяснил топ-менеджер японской марки.
В то же время, Вашингтон готов торговаться и предлагать индивидуальные скидки тем, кто инвестирует в американскую экономику. К примеру, компания Audi может получить снижение пошлины с 15 до 10 процентов, если согласится построить новый завод в штате Джорджия. Есть и другие примеры.
Американские тарифы заставляют европейских производителей усилить свое промышленное присутствие за Атлантикой, например Mercedes-Benz, который уже производит там несколько своих внедорожников. Фото: Mercedes-Benz
Как это влияет на других игроков
Напомним, ранее мы писали, что жесткие тарифные войны уже вынуждают миллиардеров спасать свои активы. Британская компания Ineos Automotive переносит производство своих внедорожников в США именно из-за риска новых таможенных ограничений.
Благодаря этому китайский гигант BYD получил возможность выкупить французский завод Ineos в Амбах. Это позволит бренду из Поднебесной ускорить свою экспансию в Европе и наполнить местный рынок доступными электрокарами, обходя европейские ограничения.
Америка превыше всего
Наконец, следует процитировать упомянутого в начале Джеймисона Грира. Он является проводником идей Трампа и озвучил программу торговой политики "Америка превыше всего" в виртуальном выступлении на ежегодной конференции Альянса ответственного бизнеса.
"Как торговый представитель Соединенных Штатов, мой мандат ясен: продвигать торговую политику, которая ставит американских работников и бизнес на первое место, – заявил чиновник.