Дорога обогатила директора на 1,8 миллиона гривен, а инженер технадзора оказался под подозрением

Как сообщил в своем релизе Департамент стратегических расследований Национальной полиции Украины, к схеме могут быть причастны бывший директор подрядной компании и инженер технического надзора.

В производстве говорится, что в мае 2021 года государственное предприятие заключило договор с дорожной компанией на текущий ремонт автомобильной дороги местного значения Довге – Иршава. Все было оформлено законно и никаких замечаний от юристов не поступало. Однако есть один нюанс...

Дорога отремонтирована, а дело дошло до криминала

Во время ремонта подрядчик обустраивал карманы возле автобусных остановок. И, как утверждают правоохранители, именно здесь началось самое интересное: реальные работы якобы не отвечали тому, что были прописаны в проекте.

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В частности, следователи установили несоответствия в объемах выполненных работ. При этом в документах, по версии следствия, указали большие объемы и более дорогие материалы, чем фактически использовали при ремонте.

Казалось бы, именно для таких случаев и существует техническое наблюдение. Но, по данным полиции Закарпатья, инженер государственного предприятия, отвечавший за контроль качества работ, не проверил должным образом документацию и не провел необходимые замеры готовых объектов.

Он подписал акты приемки выполненных работ. После этого на счет подрядной компании перечислили еще 1,8 млн. грн. бюджетных средств, которые, по версии следствия, были лишними.

Момент задержания и вручения подозрения фигурантам предполагаемого уголовного преступления. Фото: из материалов следствия

К криминалу могут быть причастны

Бывшему директору уже сообщили о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины – ч. 5 ст. 191 и ч. 1 ст. 366 УК Украины. Речь там идет о присвоении или завладении имуществом путем злоупотребления служебным положением и служебном подлоге.

Инженеру технического надзора объявили подозрение в служебной халатности по ч. 2 ст. 367 УК Украины.

В настоящее время правоохранители решают вопрос о мерах предосторожности для обоих фигурантов. Досудебное расследование продолжается.

Как по закону виновных наказывают

Если вина будет доказана в суде, по самой тяжелой из статей может идти речь о наказании до 12 лет лишения свободы, а также о запрете занимать определенные должности до трех лет и конфискации имущества.

Впрочем, пока это только версия следствия. Согласно Конституции Украины, человек считается невиновным, пока его вина не доказана в законном порядке и не установлена обвинительным приговором суда.