Дорога в Молдову стала дороже: в Винницкой области задержали организаторов "трансфера"

По данным следствия, 58-летний гражданин Молдовы и 51-летний Одесский житель предлагали свои услуги через Telegram. Там они познакомились с винничанином призывного возраста, который, по версии правоохранителей, планировал незаконно покинуть Украину.

Организаторы якобы взяли на себя весь маршрут – от Винницы до государственной границы. Как говорится в релизе прокуратуры и полиции Винницкой области, мужчине также объяснили, какое снаряжение взять с собой, какие документы подготовить и как действовать в случае разоблачения.

Поехали за деньгами – но не в Молдову

26 августа подозреваемые приехали из Одессы в Винницу для встречи с потенциальным клиентом. Однако вместо начала "трансфера" встреча завершилась классическим задержанием.

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Правоохранители поймали обоих мужчин с поличным – при получении оговоренных 17 500 долларов США. Обычно арестовывают организаторов "трансферных" соглашений именно в таком процессе, когда от полученных денег уже не удается избавиться.

Нынешние фигуранты дела исключением не стали и на этой мелочной детали прокололись – повязали их с вещественными доказательствами.

Момент задержания фигурантов дела. Фото: из материалов уголовного дела

В настоящее время им сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 332 УК Украины – организацию незаконной переправки лиц через государственную границу Украины по корыстным мотивам по предварительному сговору группой лиц.

Могут потерять не только $17 500

По инкриминируемой статье подозреваемым грозит от 7 до 9 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

В настоящее время решается вопрос об избрании им мер пресечения. Досудебное расследование проводят следователи ГУНП в Винницкой области, оперативное сопровождение обеспечивает СБУ.