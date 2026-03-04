Дороги где-то латают и даже перестилают, но это не капитальный, а оперативный ремонт

По статистике Государственного агентства восстановления, 2 марта на ремонтные работы выведено 139 ремонтных бригад (924 человек), которые ликвидировали повреждения на 11,3 тыс. кв. м с использованием различных типов ремонтных материалов. А уже на следующий день этот показатель вырос.

Вчера, 3 марта, работы по ликвидации ямочности асфальтобетонными смесями велись во всех областях. Предварительно ликвидировано деформаций на площади 11,9 тыс. кв. м. Работы осуществляли уже 140 бригад.

Вот так "пломбируют" аварийные деформации дорожного покрытия на Житомиршине. Фото: Агентство восстановления Житомирщины

Autostrada

Компания вывела людей и технику на несколько автомагистралей, в том числе на международные коридоры, где начат ремонт дорог на самых сложных участках.

Где работают техника и люди:

М-06 Киев - Чоп (Ровенская и Житомирская область, в частности объездная Коростышева);

М-05 Киев - Одесса (Черкасская область);

М-02 Копти - Глухов - Бачевск (Черниговская область);

М-21 Выступовичи - Житомир - Могилев-Подольский (Винницкая область).

"Автострада" на некоторых участках стелет новый асфальт, потому что ямок там как кратеров на Луне. Фото: Autostrada

К ремонтным работам привлечено более полутора тысяч работников Autostrada и более 500 единиц специализированной техники, что позволяет одновременно работать во многих регионах страны на основных направлениях, чтобы как можно быстрее обеспечить свободный проезд основными магистралями.

Транспортный обход Коростышева не знал ремонта 14 лет, но после нынешнего разрушения дело сдвинулось с места

Автомагистраль-Юг

Компания взялась за восстановление трассы Киев – Одесса. Работы на этой неделе стартовали в пределах Одесской области. На данный момент одновременно выполняются ремонты двух типов.

Ремонт "картами"

Дорожники фрезеруют разрушенный слой покрытия и устраивают новый слой из крупнозернистого асфальтобетона толщиной 10 см. Горячую смесь на объект доставляют самосвалы с утепленными кузовами.

Точечный ремонт

По этой технологии дорожники устраняют небольшие повреждения с помощью мелкозернистого асфальтобетона. Смесь доставляют с завода специальные автомобили-термосы.

Одесское направление больших и малых дорог подвергается вмешательству – работы там очень много. Фото: Автомагистраль-ЮГ

На объектах работают два звена дорожников, 25 единиц техники и команда из 35 специалистов. При благоприятных погодных условиях компания планирует до апреля восстановить 190 км трассы на участке от Одессы до Южного Буга. Ориентировочная площадь ямочности, которую необходимо ликвидировать, составляет 80 тыс.кв. м.

Что в планах

По словам Премьер-министра Украины Юлии Свириденко, сейчас продолжается первоочередное восстановление более 3,5 млн кв. метров дорожного покрытия.

"Речь идет не о капитальных, а об оперативных ремонтах на приоритетных участках. В первую очередь это международные и национальные маршруты, обеспечивающих военную логистику, эвакуацию, подвоз гуманитарных грузов и работу критической инфраструктуры", - определила приоритеты Юлия Свириденко.