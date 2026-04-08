Дороги под куполом: Госспецтрансслужба будет отвечать за антидроновую защиту над трассами

Правительство официально закрепило термин "меры антидроновой защиты" для дорог и уполномочило Государственную специальную службу транспорта к выполнению ремонтных работ и мероприятий антидроновой защиты.

Об этом говорится в сообщении на правительственном сайте kmu.gov.ua.

Для защиты логистических "артерий"

Это, пожалуй, самая интересная часть постановления. Здесь четко прописано: Госспецтрансслужба наделена функциями заказчика работ по текущему ремонту и эксплуатационному содержанию поврежденных дорог на территориях, где ведутся боевые действия.

Что это означает на практике:

Установка специальных инженерных сооружений (сеток, экранов) вдоль обочин.

Защита критических узлов (мостов, развязок) от ударов FPV-дронов и барражирующих боеприпасов.

Создание безопасных "коридоров" для медицинской и военной логистики.

Таким образом, здесь конкретно говорится о том, что роль Госспецтрансслужбы в районе боевых действий расширена

Почему это важно для фронта?

Прифронтовая дорога сегодня – это не просто асфальт, а мишень. Правительство определило четкий перечень дорог государственного значения, где ремонт и защита будут проводиться по упрощенной процедуре оборонных закупок.

Ключевые изменения в цифрах и фактах:

приоритет – дороги для эвакуации раненых и поставки боекомплектов, перевозки личного состава;

финансирование - отдельный механизм взаимодействия органов власти для мгновенного выделения средств.

скорость – восстановление поврежденного полотна сразу после обстрелов силами спецслужб.

Таким образом Государственная специальная служба транспорта будет выполнять работы по ремонту и антидроновой защите таких дорог. Также она будет заказывать работы по их содержанию в районах активных боевых действий и в зоне до 40 км от них или временно оккупированных территорий.