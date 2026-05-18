"Дороги жизни" в прифронтовых регионах: ежедневно там укрывают сетками вдвое больше прошлогоднего

Наибольший объем таких работ осуществляют строительные бригады Государственной специальной службы транспорта. С недавних пор, эта структура полностью отвечает за дорожное хозяйство прифронтовой зоны.

По словам главы Министерства обороны Украины Михаила Федорова, подразделения Госспецтрансслужбы покрывают сетками в тех регионах, где российские FPV-дроны больше всего атакуют транспорт и логистические колонны.

Для строителей это – передовая

В ведомстве отмечают: так называемые "дороги жизни" имеют критическое значение для фронта и гражданского населения. Речь идет не только о поставках боеприпасов или техники, но и о возможности быстро эвакуировать раненых и доставить помощь под постоянной угрозой ударов беспилотников.

За последние месяцы темпы строительства антидронових укрытий автодорог удалось фактически удвоить.

"Если в 2025 году обустраивали около 4 километров защиты в сутки, то теперь – уже до 8,5 километров ежедневно. Только в течение февраля-апреля специалисты обустроили еще 430 километров защитных конструкций и параллельно восстановили 106 километров поврежденных дорог, – отмечает в своей заметке Михаил Федоров.

Защищенная логистика – сохранены жизни

Отдельно продолжаются работы по ремонту транспортной инфраструктуры в прифронтовых областях. Восстановление дорог ведется сразу в пяти регионах. Уже завершен ремонт более 60 км дорог, в частности на отдельных участках Запорожского и Харьковского направлений.

В Госспецтрансслужбе подчеркивают, что современная война все больше зависит от стабильной логистики. Именно поэтому защита маршрутов снабжения становится не менее важным, чем укрепление позиций на передовой. Поэтому, защищенная логистика – это сохраненные жизни, отмечают в службе.