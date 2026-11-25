Как сообщает Департамент стратегических расследований Нацполиции, главным фигурантом оказался 23-летний житель города Хуста.

Молодой человек прекрасно знал возможные пути пересечения границы вне официальных пунктов пропуска и решил монетизировать эти знания, координируя действия клиентов исключительно дистанционно.

Подготовка к незаконному вояжу началась еще в августе. Через мессенджер Telegram закарпатец договорился с двумя жителями Сумщины, предоставив им четкие инструкции по конспирации, времени и месту встречи.

Telegram оказался ненадежным

В сентябре мужчины арендовали временное жилье, ожидая транспорта. А уже в ноябре организатор нанял водитель на кроссовере. Toyota RAV4, которая должна была обеспечить быстрый и комфортный трансфер через всю страну к закарпатской границе.

Свой сервис делец оценил очень недорого. С каждого пассажира он требовал всего по 9 тысяч долларов, а еще до тысячи долларов клиенты должны были оплатить за услуги перевозки автомобилем отдельно.

Финал поездки и последствия

Однако хитрый план дал сбой 18 ноября. Именно тогда на одном из блокпостов близ Сум правоохранители остановили упомянутую Toyota RAV4 с двумя пассажирами, уже направлявшимися на запад страны.

Одновременно с этим оперативники задержали самого организатора в Хусте. Подозреваемый находится под стражей, и за организацию незаконной переправки лиц ему светит до девяти лет тюрьмы с полной конфискацией имущества.

Похожие случаи на дорогах

Напомним, как уже сообщалось на нашем сайте, подобные межрегиональные трансферы регулярно завершаются фиаско. Недавно в Винницкой области полиция перехватила легковушку, которая везла 25-летнего клиента из Черниговщины в так называемое Приднестровье.

До границы чуть-чуть не доехали, хотя путь пролег почти через всю Украину. Фото: из материалов следствия

А в начале ноября пограничники сорвали ночной рейс в Черновцах. Тогда клиент передал сообщникам 4 тысячи долларов наличными прямо под окнами отеля, после чего организаторов мгновенно задержали вместе с их автомобилем Жигули.