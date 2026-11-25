Як повідомляє Департамент стратегічних розслідувань Нацполіції , головним фігурантом виявився 23-річний житель міста Хуста. Молодий чоловік прекрасно знал можливі шляхи пересечення кордонів поза офіційними пунктами пропуску і вирішив монетизувати ці знання, координуючи дії клієнтів виключно дистанційно.

Підготовка до незаконного вояжу почалася ще в серпні. Через месенджер Telegram закарпатець домовився з двома жителями Сумщини, надав їм 4 інструкції по конспірації, час і місце зустрічі.

Telegram виявився ненадежним

В сентябре мужчины арендовали временное житло, ожидая транспорта. А вже в ноябре організатор наняв водія на кроссовері. Toyota RAV4 , яка повинна була забезпечити швидкий і комфортний трансфер через всю країну до закарпатського кордону.

Свій сервіс делец оцінив дуже погано. З кожного пасажира він вимагав всього по 9 тисяч доларів, а ще до тисячі доларів клієнти повинні були заплатити за послуги з перевезення автомобіля окремо.

Остаточні поїздки і наслідки

Однак хитрий план дав збій 18 листопада. Саме тоді на одному з блокпостів біля Сум правоохоронці остановили згадану Toyota RAV4 з двома пасажирами, що вже направлялися на захід країни.

Одночасно з цим оперативники затримали самого організатора в Хусте. Подозреваемый знаходиться під стражей, і для організації незаконної переправки обличчя йому світить до дев’яти років тюрьми з повною конфіскацією імущества.

Схожі випадки на дорогах

Нагадуємо, як уже повідомлялося на нашому сайті, подібні міжрегіональні трансфери регулярно завершуються фіаско. Недавно у Вінницькій області поліція перехопила легковушку, яка візьме 25-річного клієнта з Чернігівщини в так зване Придністров'я .

До границі чуть-чуть не доїхали, хоча шлях пролег майже через всю Україну. Фото: из материалов следствия