Дорогой трансфер транзитом через Виннитчину оборвался: технология стара как мир

Как сообщают полиция Винницкой области совместно с областной прокуратурой, организаторы схемы искали через популярный мессенджер Telegram желающих скрыться из страны.

Неизвестный координатор договаривался о цене и разрабатывал маршрут, а для непосредственного выполнения заказа нанял 38-летнего владельца легковушки.

В этот раз "туристом" оказался 25-летний житель Черниговщины. За немалую сумму ему пообещали безопасный объезд всех блокпостов и доставку в определенную точку в пограничные, откуда он должен был пешком перейти в так называемое Приднестровье.

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Однако хитрый план дал сбой еще на этапе транзита. Автомобиль с водителем и пассажиром остановили оперативники в Тульчинском районе Винницкой области, полностью сорвав нелегальную сделку.

" Действия водителя квалифицированы по статье о содействии организации незаконной переправки лица через государственную границу Украины по корыстным мотивам, – отмечают в ведомстве.

Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.

Не первый случай на дорогах

Напомним, как уже сообщалось на нашем сайте, подобные "трансферы" регулярно завершаются фиаско. Недавно в Житомирской области задержали водителя, который брал по 1500 долларов за подвоз к границе и успел заработать более 330 тысяч гривен, прежде чем его остановила полиция.

Похожая история произошла и в Хмельницкой области, куда дельцы специально приехали со Львовщины. Они предлагали клиентам полный пакет услуг по релокации за 5800 долларов, но вместо границы приехали прямо в руки правоохранителей.