Дорожный знак с точкой в Германии имеет не тот смысл, что в Украине

Знак Rote Route, то есть "Красный маршрут" классифицируется как часть системы Bedarfsumleitung (объезд по необходимости)
Этот знак не изучают в украинских автошколах. Даже опытные водители часто не знают его содержания. А зря – он способен сэкономить часы времени и является ключом к быстрому объезду многокилометровых пробок.
В немецкой палитре знаков этот малоизвестный и малознакомый даже тамошним водителям дорожный символ фактически ведет "умным" маршрутом в объезд пробок. Как он работает лучше навигатора и как им правильно пользоваться, а не игнорировать, разбирались в редакции Авто24.
Что означает красная точка
Красная точка – это не просто знак. Это заранее просчитанный маршрут, алгоритм которого может вывести вас из пробки быстрее, чем Google Maps.
Речь идет о специальном символе на дорожных указателях – красную точку со стрелкой направления. Она обозначает так называемый "красный маршрут" – систему объездов, разработанную для перегруженных участков дорог.
Своего порядкового номера в каталоге VzKat знак не имеет, поскольку это специальный указатель и действует как вариация направляющего знака (Richtzeichen). Коллаж: Авто24
Это не случайный объезд. Маршрут продуман заранее и ведет водителя оптимальными дорогами – от съезда с дороги до следующего въезда, минуя узкие места и пробки.
"Красная точка на дорожных знаках является вариацией знакомых желтых или синих знаков объезда, которые часто используются для изменения маршрута движения вокруг закрытых дорог. Красная точка показывает водителям, особенно в районах с интенсивным движением, альтернативный маршрут к их обычному, – отмечают специалисты Федерального научно-исследовательского института автомобильных дорог ФРГ.
Чем он отличается от обычного объезда
В отличие от временных схем, действующих во время ремонта или аварий, "красный маршрут" – постоянная система.
Что может и что подсказывает "точка":
- учитывает пропускную способность дорог;
- направляет поток транспорта эффективным путем;
- работает именно там, где пробки возникают регулярно.
Пиктограммы с "точкой" похожи, но смысл у них в разных частях Европы другой Коллаж: Авто24
Иначе говоря, это не просто объезд, а стратегическая альтернатива основному маршруту. Они немного похожи по мотивации, некоторые считают это альтернативой указателя объезда, что почти так. Однако эффект не тот же.
В этом случае эксперты Авто24 советуют водителям использовать альтернативный маршрут, обозначенный красной точкой, который обычно быстрее. Фактически, идет перенаправление движения с дорог с регулярными пробками и потенциальными опасностями на более спокойные маршруты.
Впрочем, игнорирование отметки и продолжение движения по запланированному маршруту ни одним параграфом ПДД не запрещается, поскольку это все-таки рекомендательный жест. Правда, к нужному месту обычно прибудете гораздо позже.
Из конфигурации дорожной вывески видно, что это знак не группы запрета или предупреждения, а просто рекомендация, что экономит время и топливо от частых остановок и ожиданий в пробках. Фото: ADAC
Где это работает лучше всего
Наиболее известны такие маршруты – в Баварии, в частности вблизи Регенсбурга на автобане A3. Это одно из ключевых транзитных направлений в Европе, где пробки – обычное дело.
В таких местах система красных точек помогает водителям избегать долгих простоев и быстрее возвращаться на основной маршрут.
Не обязательно обозначать "Красный маршрут" отдельной вывеской на обочине, пиктограмму в виде точки часто интегрируют в указательные знаки геолокации. Фото: Нойфельд, asserburger-stimme.de
Как правильно пользоваться
Принцип прост: если вы увидели красную точку на указателе – придерживайтесь ее на всех последующих развязках.
Не стоит импровизировать или доверять только навигатору – здесь уже просчитан оптимальный путь.
Некоторые направления на объезды в Германии начали обозначать красными, зелеными и синими точками, как вот зеленая точка на объезд через B75 на кольцевой развязке в Кляйн-Везенберге. Фото: Ян Вульф
Почему это важно для украинцев
Здесь и возникает главная ловушка для наших водителей. В Украине тоже есть "точка" на знаках – но ее смысл кардинально другой, чем в Германии.
Речь идет о знаке 1.41 – белый треугольник предупредительной группы с красной каймой и черной точкой внутри. Он означает место концентрации ДТП.
Такой знак предупреждает: впереди зона повышенного риска, где уже зафиксировано много аварий. Однако этот знак не предлагает объезд. Наоборот – он заставляет водителя снизить скорость и быть максимально внимательным.
Там едем быстрее, а у нас – осторожнее
В Германии красная точка ведет вас по объездному маршруту и помогает избежать пробки. В Украине похожий по виду символ фактически означает противоположное - предупреждение об опасности на дороге.
Поэтому визуальное сходство может легко запутать:
- в Германии - это подсказка, куда ехать быстрее;
- в Украине - сигнал, что стоит ехать осторожнее.
Если в Украине нарушение требований знака 1.41 привело к созданию аварийной обстановки, штраф будет от 255 до 340 гривен, а немецкая "точка" финансовых наказаний не предусматривает. Фото: Служба восстановления в Тернопольской области
Для водителей, которые путешествуют по Европе, это не мелочь. Неправильная трактовка знаков – это не только потерянное время, но и потенциальный риск на дороге.