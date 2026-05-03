Дорожный знак с точкой в Германии имеет не тот смысл, что в Украине

Этот знак не изучают в украинских автошколах. Даже опытные водители часто не знают его содержания. А зря – он способен сэкономить часы времени и является ключом к быстрому объезду многокилометровых пробок.

В немецкой палитре знаков этот малоизвестный и малознакомый даже тамошним водителям дорожный символ фактически ведет "умным" маршрутом в объезд пробок. Как он работает лучше навигатора и как им правильно пользоваться, а не игнорировать, разбирались в редакции Авто24.

Что означает красная точка

Красная точка – это не просто знак. Это заранее просчитанный маршрут, алгоритм которого может вывести вас из пробки быстрее, чем Google Maps.

Речь идет о специальном символе на дорожных указателях – красную точку со стрелкой направления. Она обозначает так называемый "красный маршрут" – систему объездов, разработанную для перегруженных участков дорог.

Своего порядкового номера в каталоге VzKat знак не имеет, поскольку это специальный указатель и действует как вариация направляющего знака (Richtzeichen). Коллаж: Авто24

Это не случайный объезд. Маршрут продуман заранее и ведет водителя оптимальными дорогами – от съезда с дороги до следующего въезда, минуя узкие места и пробки.

"Красная точка на дорожных знаках является вариацией знакомых желтых или синих знаков объезда, которые часто используются для изменения маршрута движения вокруг закрытых дорог. Красная точка показывает водителям, особенно в районах с интенсивным движением, альтернативный маршрут к их обычному, – отмечают специалисты Федерального научно-исследовательского института автомобильных дорог ФРГ.

Чем он отличается от обычного объезда

В отличие от временных схем, действующих во время ремонта или аварий, "красный маршрут" – постоянная система.

Что может и что подсказывает "точка":

учитывает пропускную способность дорог;

направляет поток транспорта эффективным путем;

работает именно там, где пробки возникают регулярно.

Пиктограммы с "точкой" похожи, но смысл у них в разных частях Европы другой Коллаж: Авто24

Иначе говоря, это не просто объезд, а стратегическая альтернатива основному маршруту. Они немного похожи по мотивации, некоторые считают это альтернативой указателя объезда, что почти так. Однако эффект не тот же.

В этом случае эксперты Авто24 советуют водителям использовать альтернативный маршрут, обозначенный красной точкой, который обычно быстрее. Фактически, идет перенаправление движения с дорог с регулярными пробками и потенциальными опасностями на более спокойные маршруты.

Впрочем, игнорирование отметки и продолжение движения по запланированному маршруту ни одним параграфом ПДД не запрещается, поскольку это все-таки рекомендательный жест. Правда, к нужному месту обычно прибудете гораздо позже.

Из конфигурации дорожной вывески видно, что это знак не группы запрета или предупреждения, а просто рекомендация, что экономит время и топливо от частых остановок и ожиданий в пробках. Фото: ADAC

Где это работает лучше всего

Наиболее известны такие маршруты – в Баварии, в частности вблизи Регенсбурга на автобане A3. Это одно из ключевых транзитных направлений в Европе, где пробки – обычное дело.

В таких местах система красных точек помогает водителям избегать долгих простоев и быстрее возвращаться на основной маршрут.

Не обязательно обозначать "Красный маршрут" отдельной вывеской на обочине, пиктограмму в виде точки часто интегрируют в указательные знаки геолокации. Фото: Нойфельд, asserburger-stimme.de

Как правильно пользоваться

Принцип прост: если вы увидели красную точку на указателе – придерживайтесь ее на всех последующих развязках.

Не стоит импровизировать или доверять только навигатору – здесь уже просчитан оптимальный путь.

Некоторые направления на объезды в Германии начали обозначать красными, зелеными и синими точками, как вот зеленая точка на объезд через B75 на кольцевой развязке в Кляйн-Везенберге. Фото: Ян Вульф

Почему это важно для украинцев

Здесь и возникает главная ловушка для наших водителей. В Украине тоже есть "точка" на знаках – но ее смысл кардинально другой, чем в Германии.

Речь идет о знаке 1.41 – белый треугольник предупредительной группы с красной каймой и черной точкой внутри. Он означает место концентрации ДТП.

Такой знак предупреждает: впереди зона повышенного риска, где уже зафиксировано много аварий. Однако этот знак не предлагает объезд. Наоборот – он заставляет водителя снизить скорость и быть максимально внимательным.

Там едем быстрее, а у нас – осторожнее

В Германии красная точка ведет вас по объездному маршруту и помогает избежать пробки. В Украине похожий по виду символ фактически означает противоположное - предупреждение об опасности на дороге.

Поэтому визуальное сходство может легко запутать:

в Германии - это подсказка, куда ехать быстрее;

в Украине - сигнал, что стоит ехать осторожнее.

Если в Украине нарушение требований знака 1.41 привело к созданию аварийной обстановки, штраф будет от 255 до 340 гривен, а немецкая "точка" финансовых наказаний не предусматривает. Фото: Служба восстановления в Тернопольской области

Для водителей, которые путешествуют по Европе, это не мелочь. Неправильная трактовка знаков – это не только потерянное время, но и потенциальный риск на дороге.