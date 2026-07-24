Доступный электрический пикап Ford будет оснащен навигацией на базе Apple Maps

Пока многие автопроизводители внедряют систему Android Automotive и картографические сервисы от Google, Ford решил сделать ставку на инструментарий MapKit for Automotive SDK от Apple. Как пишет Carscoops, он позволяет интегрировать карты непосредственно в автомобильные дисплеи и зональную программную архитектуру транспортного средства.

Усовершенствование BlueCruise

Сотрудничество не ограничится лишь отображением карт на экране мультимедийной системы. Ford будет использовать подробную информацию о состоянии дороги и трафика из Apple Maps для разработки и совершенствования собственной системы полуавтономного вождения BlueCruise следующего поколения. Это позволит обеспечить более точное и плавное управление автомобилем без использования рук.

Смарт-функции для электромобилей

Кроме того, навигационная система будет предлагать водителям пошаговые инструкции на естественном языке и уведомления о дорожном движении и событиях в режиме реального времени, интуитивный поиск с подробными карточками объектов и гибкими вариантами маршрутизации, интеллектуальное планирование поездок с учетом остаточного заряда аккумулятора, рельефа местности и наличия совместимых зарядных станций, а также автоматическую предварительную термоподготовку батареи при прокладке маршрута к скоростной зарядной станции.

Генеральный директор Ford Джим Фарли подчеркнул, что новый среднеразмерный пикап стоимостью около 30 000 долларов переосмыслит доступность передовых технологий. В то же время вице-президент Apple по вопросам услуг и здравоохранения Эдди Кью отметил, что новый MapKit for Automotive SDK позволит безупречно интегрировать картографический сервис в повседневную эксплуатацию автомобилей Ford.