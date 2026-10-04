Дождевой Гран-при Бахрейна в Малайзии: Ферстаппен одержал первую победу в сезоне Формулы-1

Квалификацию выиграл Макс Ферстаппен. Рядом с ним на первом ряду стартовой решетки расположился Льюис Хэмилтон. В последний раз эти два пилота стартовали с первого ряда вместе на Гран-при Абу-Даби в 2021 году.

Ливень отложил старт на полтора часа

Сильный дождь заставил устроителей отложить начало гонки почти на час. В 15:40 по местному времени дирекция отправила пилотов на прогревочный круг.

Уже в его ходе возникли первые проблемы. Исаак Аджар вылетел за пределы трассы, но смог вернуться. Сложности также возникли у Макса Ферстаппена, Льюиса Хэмилтона, Габриэля Бортолето и Нико Хюлькенберга. Для Хэмилтона ситуация чуть не завершилась на востоке.

Топливо Средние цены в сети АЗС «Amic Energy» по состоянию на

Затем остановились болиды Haas и Cadillac. Похоже, электроника машин с силовыми установками Ferrari, Audi и Red Bull начала массово сбоить. Дирекция снова отложила старт, что создало дополнительную проблему: часть пилотов уже преодолела два прогревочных круга, тогда как другие – только одно. Поэтому в болидах оставалось разное количество горючего.

Стюарды решили вернуть предыдущую стартовую решетку. В конце концов, гонка началась только в 16:33 по местному времени. К этому моменту трасса значительно подсохла, поэтому командам пришлось срочно определяться с типом шин. Поскольку ни одного гоночного круга на дождевой резине пилоты не проехали, требование обязательного пит-стопа оставалось в силе.

Неудачный старт Ферстаппена и Хэмилтона

Макс Ферстаппен выбрал промежуточные шины, в то время как Льюис Хэмилтон решил стартовать на Soft. McLaren выбрала Medium. Подобное разнообразие стратегий наблюдалось по всему пелотону.

Прогревочный круг показал, что трасса все еще остается слишком влажной для сликов. Пилоты на промежуточной резине получили преимущество. Серхио Перес сразу въехал в боксы, чтобы сменить слики на дождевые шины. McLaren сделала то же самое с Оскаром Пиастри, ведь Medium оказались еще менее эффективными, чем Soft.

Старт произошел с места. Оба болида Mercedes сразу вырвались вперед, тогда как Ферстаппен и Хэмилтон потеряли многие позиции. Макс опустился на третье место, а Льюис– на десятый.

Пиастри после пит-стопа оказался в конце пелотона, но уже за один круг поднялся в первую десятку. Промежуточные шины работали значительно лучше, так что первоначальный выбор Ferrari и части других команд оказался неудачным. Несмотря на это, Хэмилтон решил остаться на трассе и рассчитывал дождаться момента, когда асфальт достаточно подсохнет для сликов.

На шестом круге Ферстаппен отыграл позицию у Джорджа Рассела. На девятом круге Валтери Боттас вылетел за пределы трассы, из-за чего на трассе появился автомобиль безопасности.

Автомобиль безопасности сменил расстановку сил

Появление автомобиля безопасности стало удачным моментом для пилотов на промежуточных шинах. Трасса уже подсохла, и пора переходить на слики. Почти весь пелотон воспользовался этой возможностью.

Кими Антонелли и Джордж Рассел избрали Medium. Исаак Аджар и Макс Ферстаппен перешли на Soft, а гонщики Racing Bulls – на Hard. Разнообразие шинных стратегий добавило интриги в борьбе за позиции.

После рестарта Антонелли не сумел удержать лидерство и пропустил Ферстаппена. Рассел также отыграл позицию и начал давить на пилота Red Bull.

На 18-м круге еще не менявший шины Хэмилтон поднялся на девятое место. К 21 кругу он уже был шестым. Антонелли вернулся на вторую позицию, а Рассел опустился на третью. Ферстаппен в это время постепенно увеличивал преимущество над Mercedes, доведя его до пяти секунд.

Различные стратегии McLaren и борьба за позиции

На 31-м круге оба пилота McLaren находились на шестом и седьмом местах, несмотря на то, что команда использовала разные стратегии. Это еще раз продемонстрировало, насколько нетипична была гонка. На 32-м круге Хэмилтон наконец-то заехал в боксы и перешел на Medium. В следующем круге пит-стоп исполнил Рассел, выбрав Soft. На 34-м круге за свежими шинами приехали Ферстаппен и Антонелли.

После этого Хэмилтон начал преследовать Аджара в борьбе за четвертую позицию. Французский пилот Racing Bulls хорошо защищался и более десяти кругов не позволял семикратному чемпиону мира себя обогнать. Тем временем на 40-м круге Фернандо Алонсо опередил Линблада и вошел в первую десятку.

VSC, новые пит-стопы и еще один автомобиль безопасности

На 43-м круге остановился болид Алекса Албона. Дирекция ввела режим виртуального автомобиля безопасности (VSC), которым пользовались несколько команд.

Ферстаппен заехал в боксы и получил еще один комплект Soft. Mercedes решила оставить своих пилотов на трассе, в то время как Ferrari провела пит-стопы. Антонелли вышел в лидеры, но Ферстаппен находился неподалеку. Уже в следующий круг Mercedes решила позвать итальянца в боксы. Это решение выглядело неоднозначным ввиду его позиции и близости соперника.

Аджар также сменил шины, но сохранил преимущество над Пиастри и Хэмилтоном. Вскоре на трассу выехал уже полноценный автомобиль безопасности.

На 50-м круге прямо на стартовой прямой сломался болид Джорджа Рассела. Рестарт прошел на 51-м круге. Ферстаппен удачно воспользовался возможностью и оторвался от Антонелли.

Ферстаппен одержал первую победу в сезоне

На 53-м круге Хэмилтон опередил Аджара и поднялся на третье место. Для семикратного чемпиона мира это стало отличным результатом после неудачного старта и сложной стратегии.

В итоге Макс Ферстаппен первым пересек финишную линию и добыл свою первую победу в текущем сезоне. Второе место занял Кими Антонелли, а третье финишировал Льюис Хэмилтон.

Шарль Леклер завершил гонку четвертым, что позволило Ferrari отчасти компенсировать неудачный старт. Удачным этап оказался и для Aston Martin: Фернандо Алонсо финишировал восьмым. Следующий этап Формулы-1 состоится в Сингапуре 11 октября.