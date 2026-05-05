Drager "ошибся" и водителя оправдали: как одна деталь разрушила дело о 0,42 промилле

История началась со стандартной остановки: полицейские проверили водителя на месте с помощью Drager Alcotest 6820. Прибор показал 0,42 промилле, после чего суд первой инстанции признал мужчину виновным по ч.1 ст.130 КУоАП – 17 тыс. грн штрафа и год без прав.

Впрочем, водитель Renauult не согласился и подался со своими аргументами в Полтавский апелляционный суд, который в лице судьи Захожай О.И. 24 апреля 2026 года расставил акценты совсем не так, как этого хотели истцы из полицейского ведомства.

Что пошло не так

Суд обратил внимание на несоответствие в распечатке прибора: Drager зафиксировал температуру +11°C. В то же время по официальным данным гидрометцентра в этот день в регионе была минусовая температура (около -1°C).

Это стало основанием сомневаться в корректности работы прибора. Суд прямо отметил: такая разница может свидетельствовать о технической неисправности или нарушении условий эксплуатации, что влияет на точность результата.

Другие нарушения

Кроме "температурного сбоя", суд обнаружил и процедурные недостатки:

полицейские не зафиксировали четких признаков опьянения у водителя;

не разъяснили право пройти повторный осмотр в медучреждении;

действовали фактически без альтернативы для водителя после теста.

Решение оказалось убедительным

С учетом всех обстоятельств апелляционный суд признал, что вина водителя не доказана надлежащими доказательствами. Постановление первой инстанции отменено, производство закрыто.

Вместо послесловия

Этот кейс показывает: даже "железный" аргумент в виде показаний алкотестера может быть опровергнут, если есть сомнения в исправности прибора или соблюдении процедуры. Иногда одна деталь – например неправильная температура – решает все.