Китайский производитель бытовой техники Dreame закрывает автомобильный проект: известны причины

В начале 2026 года компания активно обращала внимание на автомобильный проект. В январе Dreame представила суперкар на выставке CES, а 27 апреля в Сан-Франциско показала модель Nebula Next 01 Jet Edition, которую также называли "ракетным автомобилем". Заявленный автомобиль должен был демонстрировать технологии, которые компания позиционировала как прорыв в гражданском транспорте.

В частности, Dreame заявляла о разгоне от 0 до 100 км/ч за 0,9 секунды. Также сообщалось об использовании полностью твердотельной батареи на основе сульфида с удельной энергетической плотностью более 450 Вт-ч/кг. Заявленный запас хода на скорости 100 км/ч должен был превышать 550 километров, пишет CarNewsChina.

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Автомобильное подразделение Dreame сократилось почти до нескольких десятков человек

На пике развития автомобильное направление Dreame насчитывало около 1000 сотрудников. Однако с мая компания начала сокращение, в результате чего от подразделения осталось всего несколько десятков работников. По приведенным данным, сейчас они в основном работают в финансовом, юридическом и кадровом направлениях. Их задача состоит в сворачивании проекта, работе с долгами перед поставщиками и юридическом закрытии связанных компаний.

Причиной завершения автомобильного проекта стали финансовые и организационные проблемы. По информации бывших сотрудников, реальное состояние разработки значительно отличалось от того, как ее подавала компания. Как утверждают источники, суперкар, представленный на выставке CES, не имел полноценного шасси. "Ракетный автомобиль", в свою очередь, якобы приобрели у шанхайской компании, специализирующейся на создании моделей, после чего его доработали для демонстрации.

Таким образом, часть заявленных характеристик автомобилей Dreame осталась на уровне концептов и демонстрационных образцов. В то же время, приведенные утверждения основываются на словах бывших сотрудников, а не на официальном заявлении Dreame о техническом состоянии представленных автомобилей.

Проект критиковали за необычную модель финансирования

Бывшие работники также описывали необычный подход Dreame к развитию автомобильного направления. По их словам, компания сначала пыталась обеспечить финансирование, а уже после этого определяла бюджеты на исследования и разработки. Некоторые бывшие сотрудники утверждали, что Dreame предлагала высокие зарплаты и должности с громкими названиями, чтобы привлекать специалистов из известных автопроизводителей.

При этом значительное внимание уделялось привлечению финансирования, а не непосредственной разработке серийного автомобиля. Быстрое свертывание автомобильного направления также связывается с регуляторным контролем. По сообщениям местные органы власти начали проверять использование инвестиционных средств, что ограничило возможность компании свободно распоряжаться государственными грантами.

Dreame возвращается к основному бизнесу