Дрифт обойдется дорого: за что полиция массово забирает права и выписывает космические штрафы

ФОТО: Гжегож Сковронек, Agencja Wyborcza.pl|
Полиция ежедневно изымает более 30 водительских удостоверений за это правонарушение
Согласно данным Главного управления национальной полиции Польши, которые приводит портал moto.pl, новые правила дорожного движения уже принесли первые серьезные результаты. Только в период с 30 марта по 8 сентября 2026 года правоохранители изъяли 357 водительских удостоверений за умышленное пускание авто в занос и езду на одном колесе.
Статистика свидетельствует, что автомобилисты нарушают чаще байкеров. За указанный период копы забрали 257 документов именно за дрифт на дорогах общего пользования, в то время как мотоциклисты поплатились сотней удостоверений за трюкачество.
Сколько придется заплатить
Утрата возможности садиться за руль на три месяца – это лишь часть проблемы, ведь нарушитель обязательно получает еще и финансовое наказание. Базовый штраф за такое развлечение составляет 1500 злотых и 10 штрафных баллов.
Если водитель попался повторно, сумма растет вдвое – до 3000 злотых (34 741 грн). Когда экстремальный маневр создает реальную угрозу безопасности, прайс стартует от 2500 злотых (28 955 грн), а для рецидивистов в таких условиях достигает максимальных 5000 злотых (57 909 грн) и 12 баллов.
Случайный занос не считается
Многих водителей пугает перспектива остаться без прав из-за скользкой дороги, но закон четко разграничивает эти понятия. Наказание по статье 86c Кодекса о мелких правонарушениях применяется исключительно за умышленные действия, приводящие к потере сцепления колес с покрытием.
" Если вашу машину случайно занесло на мокром асфальте или во время гололеда, никаких санкций не будет. Главное условие для штрафа – это сознательный дрифт в жилых зонах или на дорогах общего пользования, – объясняют юристы.