Дрифт обойдется дорого: за что полиция массово забирает права и выписывает космические штрафы

Согласно данным Главного управления национальной полиции Польши, которые приводит портал moto.pl, новые правила дорожного движения уже принесли первые серьезные результаты. Только в период с 30 марта по 8 сентября 2026 года правоохранители изъяли 357 водительских удостоверений за умышленное пускание авто в занос и езду на одном колесе.

Статистика свидетельствует, что автомобилисты нарушают чаще байкеров. За указанный период копы забрали 257 документов именно за дрифт на дорогах общего пользования, в то время как мотоциклисты поплатились сотней удостоверений за трюкачество.

Сколько придется заплатить

Утрата возможности садиться за руль на три месяца – это лишь часть проблемы, ведь нарушитель обязательно получает еще и финансовое наказание. Базовый штраф за такое развлечение составляет 1500 злотых и 10 штрафных баллов.

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Если водитель попался повторно, сумма растет вдвое – до 3000 злотых (34 741 грн). Когда экстремальный маневр создает реальную угрозу безопасности, прайс стартует от 2500 злотых (28 955 грн), а для рецидивистов в таких условиях достигает максимальных 5000 злотых (57 909 грн) и 12 баллов.

Случайный занос не считается

Многих водителей пугает перспектива остаться без прав из-за скользкой дороги, но закон четко разграничивает эти понятия. Наказание по статье 86c Кодекса о мелких правонарушениях применяется исключительно за умышленные действия, приводящие к потере сцепления колес с покрытием.