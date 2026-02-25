Duster получил лимитированную версию Spirit of Sand: выпустят всего 500 таких авто

Новинка сочетает пустынную стилистику, усиленную защиту днища и новый гибридный полноприводный силовой агрегат Hybrid-G 150 4×4. Версия Spirit of Sand базируется на топовой комплектации Extreme, но получила уникальные наклейки вдоль нижней части кузова, специальный цвет Sandstone и зеркала в оттенке Copper Brown. Дополняют образ черные 17-дюймовые легкосплавные диски, сообщает Auto24.

Главная техническая “фишка” - полноценная защита двигателя и коробки передач из дюралюминия толщиной 6 мм. В обычном Duster такая деталь предлагается как опция, а здесь входит в стандартное оснащение. Для тех, кому мало, доступны дополнительные аксессуары: экспедиционный багажник на крышу, светодиодные балки, вездеходные шины BFGoodrich и лифт-комплект подвески +30 мм.

Оснащение без компромиссов

Салон не получил радикального декора, но список оборудования максимально полный. В стандартное оснащение входит мультимедийная система с 10,1-дюймовым экраном, автоматический климат-контроль, подогрев передних сидений и руля, камера Multiview, парктроники, адаптивный круиз-контроль и система мониторинга слепых зон.

Гибридный полный привод и запас хода до 1500 км

Duster Spirit of Sand оснащен новой силовой установкой Hybrid-G 150 4×4. Она сочетает 1,2-литровый турбобензиновый двигатель с 48-вольтовой мягкой гибридной системой и электромотором на задней оси. Бензиновый агрегат развивает 138 л.с. и 230 Нм, электромотор добавляет еще 30 л.с. и 87 Нм.

Суммарная мощность системы составляет 152 л.с., что делает эту версию самой мощной в линейке Duster. Отдельное преимущество - двухтопливная система. Автомобиль имеет баки по 50 литров для бензина и LPG (сжиженного газа), что позволяет преодолеть до 1500 км без дозаправки. Для путешествий или ежедневной эксплуатации это весомый аргумент.

Цена и доступность

В Румынии Duster Spirit of Sand стоит 28 990 евро. Первые поставки запланированы на апрель 2026 года. Учитывая лимит в 500 экземпляров и локальную привязку к рынку Румынии, эта версия почти гарантированно станет редкостью на европейских дорогах. И хотя купить его смогут далеко не все, само появление такой версии подчеркивает амбиции Dacia в сегменте доступных, но по-настоящему выносливых SUV.