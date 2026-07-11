Nissan показал новый бюджетный кроссовер Tekton: это клон Duster, но за 11 тысяч долларов

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Nissan Tekron
Несмотря на громкие заявления дизайнеров о том, что автомобиль черпает вдохновение в флагманских внедорожниках Patrol и Armada, с технической точки зрения кроссовер является ближайшим родственником бюджетного французского кроссовера Renault Duster/Dacia Duster. Новый Tekton призван привлечь покупателей с ограниченным бюджетом, предложив фирменный стиль крупных внедорожников японской марки по цене компактного городского хэтчбека.
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Экстерьер в стиле флагманского Patrol и точные габариты модели
Визуально Nissan Tekton сохраняет знакомый силуэт и пропорции кузова Dacia Duster, однако передняя и задняя части машины претерпели масштабный редизайн. Передняя оптика интегрирована в вертикальные воздухозаборники бампера, которые обрамляют большую фирменную решетку радиатора с массивными хромированными элементами.
В нижней части бампера установлена защитная пластина с алюминиевыми вставками. Сбоку автомобиль выделяется уникальными накладками на пороги и 18-дюймовыми многоспицевыми легкосплавными дисками. Сзади дизайнеры изменили светодиодную графику фонарей и модернизировали бампер, добавив имитацию металлической защиты.
Размеры кузова полностью соответствуют стандартам субкомпактного класса B-SUV:
- Общая длина автомобиля составляет 4348 мм.
- Размер колесной базы равен 2657 мм.
- Минимальный дорожный просвет составляет 212 мм.
- Полезный объем багажного отделения за спинками второго ряда сидений достигает 518 литров.
Интерьер с необычными цветами и современными цифровыми панелями
Архитектура передней панели салона в целом повторяет компоновку Duster, но Nissan использовал собственные оригинальные материалы и цветовые схемы обивки. В топовых версиях предлагается экстравагантное сочетание белой и фиолетовой экокожи, дополненное стильными акцентами медного цвета.
На приборной панели установлен единый цифровой блок, объединяющий 10,25-дюймовую виртуальную приборную панель водителя и 10,1-дюймовый сенсорный экран информационно-развлекательной системы. В перечень оснащения топовых модификаций входят большой панорамный люк, модуль беспроводной зарядки для смартфонов, вентиляция передних сидений и электропривод двери багажника. Пакет безопасности включает шесть подушек безопасности уже в базовой комплектации, а более дорогие версии комплектуются электронными ассистентами помощи водителю 2-го уровня.
Турбодвигатели, трансмиссии и отсутствие системы полного привода
Nissan Tekton основан на модульной архитектуре CMF-B, которая является общей для глобального альянса Renault-Nissan-Mitsubishi. Для этой модели подготовлены два бензиновых турбодвигателя, тогда как сложные гибридные силовые установки европейского образца в моторную гамму не вошли.
В отличие от европейской модели, доступной с полноприводной трансмиссией, Nissan Tekton предлагается исключительно с приводом на переднюю ось. Линейка двигателей состоит из двух агрегатов:
- Базовый 1,0-литровый трехцилиндровый турбомотор имеет мощность 100 лошадиных сил и работает только в паре с шестиступенчатой механической коробкой передач.
- Более мощный 1,3-литровый четырехцилиндровый двигатель с турбонаддувом развивает 161 конскую силу. Для этого двигателя доступны как МКПП, так и шестиступенчатый автомат с двойным сцеплением.
Комплектации, цены и география продаж
- Производство кроссовера налажено на совместном заводе альянса в индийском городе Ченнаи. Первым рынком для новинки станет Индия, после чего начнутся экспортные поставки в 50 стран Ближнего Востока и Африки.
- На индийском рынке Nissan Tekton будет конкурировать с такими моделями, как Hyundai Creta, Kia Seltos, Maruti-Suzuki Grand Vitara, Toyota Urban Cruiser и Škoda Kushaq.
- Стоимость базовой комплектации под названием Visia с 1,0-литровым двигателем и механической коробкой передач составляет 10,49 лакхов рупий, что эквивалентно примерно 11 000 долларов. Флагманская версия Tekna+ с 1,3-литровым турбодвигателем и автоматической коробкой передач обойдется покупателям в 18,59 лакхов рупий (около 19 500 долларов).