Nissan показал новый бюджетный кроссовер Tekton: это клон Duster, но за 11 тысяч долларов

Несмотря на громкие заявления дизайнеров о том, что автомобиль черпает вдохновение в флагманских внедорожниках Patrol и Armada, с технической точки зрения кроссовер является ближайшим родственником бюджетного французского кроссовера Renault Duster/Dacia Duster. Новый Tekton призван привлечь покупателей с ограниченным бюджетом, предложив фирменный стиль крупных внедорожников японской марки по цене компактного городского хэтчбека.

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Экстерьер в стиле флагманского Patrol и точные габариты модели

Визуально Nissan Tekton сохраняет знакомый силуэт и пропорции кузова Dacia Duster, однако передняя и задняя части машины претерпели масштабный редизайн. Передняя оптика интегрирована в вертикальные воздухозаборники бампера, которые обрамляют большую фирменную решетку радиатора с массивными хромированными элементами.

В нижней части бампера установлена защитная пластина с алюминиевыми вставками. Сбоку автомобиль выделяется уникальными накладками на пороги и 18-дюймовыми многоспицевыми легкосплавными дисками. Сзади дизайнеры изменили светодиодную графику фонарей и модернизировали бампер, добавив имитацию металлической защиты.

Размеры кузова полностью соответствуют стандартам субкомпактного класса B-SUV:

Общая длина автомобиля составляет 4348 мм.

Размер колесной базы равен 2657 мм.

Минимальный дорожный просвет составляет 212 мм.

Полезный объем багажного отделения за спинками второго ряда сидений достигает 518 литров.

Интерьер с необычными цветами и современными цифровыми панелями

Архитектура передней панели салона в целом повторяет компоновку Duster, но Nissan использовал собственные оригинальные материалы и цветовые схемы обивки. В топовых версиях предлагается экстравагантное сочетание белой и фиолетовой экокожи, дополненное стильными акцентами медного цвета.

На приборной панели установлен единый цифровой блок, объединяющий 10,25-дюймовую виртуальную приборную панель водителя и 10,1-дюймовый сенсорный экран информационно-развлекательной системы. В перечень оснащения топовых модификаций входят большой панорамный люк, модуль беспроводной зарядки для смартфонов, вентиляция передних сидений и электропривод двери багажника. Пакет безопасности включает шесть подушек безопасности уже в базовой комплектации, а более дорогие версии комплектуются электронными ассистентами помощи водителю 2-го уровня.

Турбодвигатели, трансмиссии и отсутствие системы полного привода

Nissan Tekton основан на модульной архитектуре CMF-B, которая является общей для глобального альянса Renault-Nissan-Mitsubishi. Для этой модели подготовлены два бензиновых турбодвигателя, тогда как сложные гибридные силовые установки европейского образца в моторную гамму не вошли.

В отличие от европейской модели, доступной с полноприводной трансмиссией, Nissan Tekton предлагается исключительно с приводом на переднюю ось. Линейка двигателей состоит из двух агрегатов:

Базовый 1,0-литровый трехцилиндровый турбомотор имеет мощность 100 лошадиных сил и работает только в паре с шестиступенчатой механической коробкой передач.

Более мощный 1,3-литровый четырехцилиндровый двигатель с турбонаддувом развивает 161 конскую силу. Для этого двигателя доступны как МКПП, так и шестиступенчатый автомат с двойным сцеплением.

Комплектации, цены и география продаж