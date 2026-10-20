Два электрических Mercedes-Benz CLA разбили на скорости 56 км/ч: зачем это сделали

О результатах испытания сообщил Mercedes-Benz, назвав его первым в мире публичным высокоскоростным краш-тестом такого типа с участием двух CLA.

В компании решили воспроизвести не стандартный лабораторный сценарий с неподвижным барьером, а одну из самых опасных ситуаций реального дорожного движения – сильное боковое столкновение двух машин на перекрестке.

Две машины ехали навстречу аварии со скоростью 56 км/ч

Для испытания использовали два автомобиля нового поколения. CLA Shooting Brake с электрифицированным бензиновым двигателем врезался в водительскую сторону полностью электрического CLA, причем обе машины в момент столкновения двигались со скоростью 56 км/ч.

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Если смотреть только на цифру скорости, 56 км/ч может показаться не слишком экстремальным режимом, однако для бокового удара ситуация совсем другая. Перед водителем нет длинной передней части кузова, которая могла бы постепенно погасить энергию столкновения, а между дверью и человеком остается относительно небольшая зона деформации.

Дополнительно в этом случае двигались оба автомобиля, масса каждого из которых превышала две тонны. Mercedes-Benz отмечает, что 56 км/ч находятся у верхнего предела скоростей, встречающихся во время серьезных аварий на перекрестках, и превышают типичное городское ограничение в 50 км/ч.

Mercedes намеренно не позволил автомобилям затормозить

В реальной дорожной ситуации электронные системы CLA должны попытаться выявить опасность и затормозить еще до столкновения, благодаря чему скорость удара могла бы быть значительно меньше или аварии удалось избежать вообще.

Однако для краш теста автоматическое торможение фактически убрали из уравнения, чтобы проверить пассивную безопасность автомобилей в максимально сложных условиях. Обе машины без предварительного замедления столкнулись на заданной скорости, поэтому кузова, подушки безопасности, ремни и другие системы должны были справиться с полной энергией удара.

Это особенно интересно на фоне того, что новый CLA уже хорошо показал себя в независимых испытаниях. Auto24 писал о результатах Euro NCAP, где Mercedes-Benz CLA получил максимальные пять звезд и стал одним из самых сильных автомобилей 2025 года.

В салонах было восемь манекенов

Mercedes-Benz посадил в два автомобиля сразу восемь краш-тестовых манекенов, которые имитировали четырех взрослых и четырех детей. Каждый из них имел до 150 точек измерения, с помощью которых инженеры оценивали нагрузку на разные части тела при ударе.

По данным производителя, пассажирские капсулы обоих CLA после столкновения остались стабильными, а показатели всех восьми манекенов не превысили биомеханических граничных значений, которые используются для оценки риска травм.

Mercedes-Benz также утверждает, что полученные результаты указывают на невысокий риск тяжелых или опасных для жизни травм в смоделированном сценарии, хотя следует учитывать, что это испытание самого производителя, а не независимый краш-тест Euro NCAP.

Самое интересное произошло под полом электромобиля

Отдельный вопрос в таком столкновении относился к тяговой батарее электрического CLA, ведь она расположена в полу автомобиля, а сильный удар пришелся именно на боковую часть кузова.

После столкновения высоковольтная батарея осталась невредимой. Для электромобиля это один из важнейших результатов такого испытания, поскольку механическое повреждение аккумуляторного блока может создать риск короткого замыкания, перегрева и последующего возгорания.

Тема защиты батарей становится все более важной вместе с ростом массы современных электромобилей. Auto24 уже рассказывал, как Euro NCAP оценивает взаимодействие автомобилей разной массы во время столкновения, ведь более тяжелые машины могут создавать гораздо большую нагрузку не только на собственную конструкцию, но и на другой автомобиль.

Почему такой тест сложнее обычного бокового удара

Стандартные сертификационные и рейтинговые испытания обычно проводятся в четко определенных лабораторных условиях, используя барьеры или специальные подвижные тележки с деформированными элементами. Это позволяет разным организациям повторять испытания и корректно сравнивать между собой автомобили.

В этом случае Mercedes-Benz поставил перед собой другую задачу, использовав два полноценных серийных автомобиля, двигающихся навстречу точке столкновения. Подобный сценарий сложнее стандартизировать, зато лучше показывает, что происходит во время реальной аварии на перекрестке.

По данным Mercedes-Benz, примерно четверть аварий с травмированными людьми приходится именно на боковые столкновения, поэтому производитель использует такие сценарии вместе со статистикой реальных ДТП при разработке автомобилей.

Перед реальной аварией CLA должен попытаться остановиться

Сам производитель отмечает, что столь тяжелое столкновение является своего рода проверкой последней линии защиты, ведь современный автомобиль сначала должен сделать все возможное, чтобы до удара вообще не дошло.

Камеры, радары и электронные ассистенты CLA рассчитаны на обнаружение перекрестного движения и других опасных ситуаций, после чего автомобиль может предупредить водителя или начать автоматическое торможение. Насколько хорошо подобные системы работают вне идеальных условий, также имеет значение: Auto24 раньше писал об испытаниях ассистентов в дожде и тумане, где Mercedes-Benz CLA оказался одним из самых устойчивых к ухудшению видимости.

Поэтому современная концепция безопасности фактически состоит из двух уровней: электроника сначала пытается не допустить столкновения или хотя бы снизить его скорость, а кузов, ремни, подушки и другие системы должны защитить людей, если избежать аварии уже невозможно.

Перед физическим краш-тестом автомобиль "разбивают" тысячи раз

Mercedes-Benz исследует реальные дорожные аварии еще с 1969 года, а за это время команды изготовителя в Германии, Китае и Индии проанализировали примерно 6000 ДТП. Информацию о характере повреждений, погрузке на людей и обстоятельствах столкновений инженеры используют при проектировании кузовов и систем удержания пассажиров.

Физическому испытанию предшествует множество цифровых краш-тестов. При разработке каждой новой модели Mercedes-Benz производит примерно 15 тысяч компьютерных симуляций аварий, а искусственный интеллект помогает инженерам анализировать результаты и точнее прогнозировать поведение конструкции.

После этого наступает черед реальных автомобилей, которых для одного нового модельного семейства могут физически разбить около 150. Именно сочетание симуляций, стандартных испытаний и нестандартных сценариев производитель называет Real-Life Safety.

После аварии автомобиль сам расскажет спасателям, что с ним произошло

Вместе с краш-тестом Mercedes-Benz впервые продемонстрировал систему Rescue Intelligence, которую планирует постепенно внедрять с 2027 года. Ее задача состоит в том, чтобы еще при движении спасателей к месту аварии передавать им техническую информацию из поврежденного автомобиля.

В зависимости от конкретной модели и технических возможностей спасатели смогут заранее узнать количество людей в салоне, которые подушки безопасности сработали, состояние ремней, дверь открыта, температуру батареи и состояние высоковольтной системы.

Для электромобилей последние два параметра особенно важны, ведь еще до прибытия пожарные смогут оценить потенциальное состояние аккумулятора и, соответственно, подготовить оборудование и тактику работы.

CLA уже стал одним из самых безопасных автомобилей Euro NCAP

Показательный краш-тест Mercedes-Benz хорошо дополняет результаты независимых испытаний нового поколения CLA, Auto24 уже упоминал среди самых безопасных автомобилей по итогам Euro NCAP 2025 года.

Впрочем, между двумя испытаниями есть принципиальная разница. Euro NCAP использует стандартизированную методику, по которой можно сравнивать разные модели, тогда как эксперимент Mercedes-Benz создан прежде всего для демонстрации поведения автомобиля в одном очень тяжелом сценарии реальной аварии.

Именно поэтому его не стоит воспринимать как замену независимому рейтингу, однако сам формат выглядит очень показательно: два автомобиля массой более двух тонн, скорость по 56 км/ч у каждого и прямой удар в водительскую дверь создали условия, которые владелец CLA вряд ли хотел бы проверять уже на настоящей дороге.