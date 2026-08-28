Два провала по пути в Румынию: не помогли ни деньги, ни банановое прикрытие

В Хмельницкой области правоохранители задержали 23-летнего мужчину, который, по версии следствия, за $6300 организовывал переправку военнообязанных в направлении Румынии. А в Винницкой области двое мужчин пытались вывезти "клиента" в грузовом отсеке фургона, спрятав того среди ящиков из-под бананов.

Об этом в своих релизах рассказывают Черновицкий пограничный отряд, Винницкая областная прокуратура и полицейские ведомства этих регионов.

$6300 за трансфер в пограничную зону

В Каменце-Подольском правоохранители задержали 23-летнего мужчину, подозреваемого в организации незаконной переправки военнообязанных через государственную границу.

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Момент задержания и избрания меры пресечения под стражей. Фото: по уголовному делу

По данным следствия, он искал клиентов, договаривался о выезде из Каменец-Подольского, объяснял маршрут и способ пересечения границы. За $6300 подозреваемый должен был организовать трансфер и доставить человека в направлении приграничной зоны Черновицкой области.

Оперативники получили информацию о подготовке очередной переправки. После встречи с "заказчиком" мужчина, как утверждают правоохранители, предоставил ему необходимые инструкции и получил деньги. При дальнейшем перемещении клиента организатора задержали.

Ему сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 332 УК Украины. Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога.

Банановые рейсы к границе оборвались

Довольно нестандартный способ переправки, по данным прокуратуры, пытались реализовать в Винницкой области.

Там двое мужчин – жители Донецкой и Черновицкой областей – согласились с предложением неустановленного лица перевозить людей, которые хотели незаконно покинуть Украину.

Их "клиентом" стал винничанин. Как утверждает следствие, за $4000 мужчины обещали доставить его в Ивано-Франковск, а оттуда – к границе с Румынией.

21 августа они приехали в Винницкую область, чтобы забрать мужчину и получить договоренную сумму. Чтобы незаметно пройти блокпосты, его спрятали в грузовом отсеке грузового буса среди ящиков из бананов.

Из оперативных фотографий видно, что далеко заехать не удалось. Фото: прокуратура, полиция Винницкой области

На трассе Винница – Хмельницкий фургон остановили правоохранители, двое мужчин были задержаны.

Им инкриминируют ч. 3 ст. 332 УК Украины – содействие незаконной переправке лица через государственную границу Украины по корыстным мотивам, по предварительному сговору группой лиц.

Суд избрал им содержание под стражей с возможностью внесения залога по 266 тыс. грн.

В обоих случаях следствие устанавливает других возможных участников схем.