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Два провала по пути в Румынию: не помогли ни деньги, ни банановое прикрытие

Похоже, желающим незаконно выехать из Украины предлагают все более креативные способы добраться до границы. Сценарии пишутся продуманно, схемы тщательно разрабатываются, но даже хорошо продуманный трансфер в пограничную зону совсем не гарантирует, что "клиент" туда доедет.
Организаторы сомнительных схем переправки за границу обещают многое, но обычно даже пограничной зоны довезти не могут

ФОТО: полиция Хмельницкой области|

Обычно это совместная операция пограничников, полиции, СБУ под патронатом прокуратуры.

Валентин Ожго
logo28 августа, 07:07
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В Хмельницкой области правоохранители задержали 23-летнего мужчину, который, по версии следствия, за $6300 организовывал переправку военнообязанных в направлении Румынии. А в Винницкой области двое мужчин пытались вывезти "клиента" в грузовом отсеке фургона, спрятав того среди ящиков из-под бананов.

Об этом в своих релизах рассказывают Черновицкий пограничный отряд, Винницкая областная прокуратура и полицейские ведомства этих регионов.

$6300 за трансфер в пограничную зону

В Каменце-Подольском правоохранители задержали 23-летнего мужчину, подозреваемого в организации незаконной переправки военнообязанных через государственную границу.

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Момент задержания и избрания меры пресечения под стражей. Фото: по уголовному делу

По данным следствия, он искал клиентов, договаривался о выезде из Каменец-Подольского, объяснял маршрут и способ пересечения границы. За $6300 подозреваемый должен был организовать трансфер и доставить человека в направлении приграничной зоны Черновицкой области.

Оперативники получили информацию о подготовке очередной переправки. После встречи с "заказчиком" мужчина, как утверждают правоохранители, предоставил ему необходимые инструкции и получил деньги. При дальнейшем перемещении клиента организатора задержали.

Ему сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 332 УК Украины. Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога.

Банановые рейсы к границе оборвались

Довольно нестандартный способ переправки, по данным прокуратуры, пытались реализовать в Винницкой области.

Там двое мужчин – жители Донецкой и Черновицкой областей – согласились с предложением неустановленного лица перевозить людей, которые хотели незаконно покинуть Украину.

Их "клиентом" стал винничанин. Как утверждает следствие, за $4000 мужчины обещали доставить его в Ивано-Франковск, а оттуда – к границе с Румынией.

21 августа они приехали в Винницкую область, чтобы забрать мужчину и получить договоренную сумму. Чтобы незаметно пройти блокпосты, его спрятали в грузовом отсеке грузового буса среди ящиков из бананов.

Из оперативных фотографий видно, что далеко заехать не удалось. Фото: прокуратура, полиция Винницкой области

На трассе Винница – Хмельницкий фургон остановили правоохранители, двое мужчин были задержаны.

Им инкриминируют ч. 3 ст. 332 УК Украины – содействие незаконной переправке лица через государственную границу Украины по корыстным мотивам, по предварительному сговору группой лиц.

Суд избрал им содержание под стражей с возможностью внесения залога по 266 тыс. грн.

В обоих случаях следствие устанавливает других возможных участников схем.

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