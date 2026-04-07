Две ночи подряд один и тот же трактор угоняли: более глупого преступления в селе не помнят

В течение двух ночей подряд этот человек смог... дважды украсть один и тот же трактор, принадлежавший агрофирме.

Как пишет "Доступ. Медиа" со ссылкой на судебный реестр, инцидент произошел на территории агрофирмы в селе Сотницкая Балка Новоукраинского района.

Читайте также В Киеве работники автомойки похитили из авто клиентки более миллиона гривен: что за деньги

Первая попытка удалась, но..

Инцидент произошел 4 декабря прошлого года. Мужчина зашел на территорию тракторного парка местной агрофирмы, где ему понравился "Беларус". Кабина трактора МТЗ-82.1 не запиралась, поэтому он спокойно проник в салон, завел двигатель и уехал.

Трактор перегнал к знакомому, но тот понял, что это тянет на уголовное преступление. Какими словами он аргументировал свою позицию, что говорил – точно не известно, но убедил своего гостя вернуть технику обратно.

Вместе с похитителем тот знакомый поехал в мехдвор и трактор вернули.

Читайте также Спрос на запасные колеса растет: немецкие воры это доказали

Вторая попытка удалась, но..

История уже вроде была завершена. Однако падкий на чужое имущество мужчина точку в этом деле не поставил. Уже на следующий день он в 6 часов утра приперся на территорию машинно-тракторного парка, сел в кабину того самого "Беларуса", завел двигатель и поехал.

Вот только на этот раз он взял курс не к тому знакомому, а "на богатые села". По дороге в село Марьянополь у вора что-то пошло не так. Совсем не так.

Тракторист не справился с управлением, съехал в лесополосу и застрял там. Выбраться самостоятельно из той ловушки он не смог.

Через какой-то час его там и догнали и, понятно, никуда не отпустили. Поврежденный трактор вытащили.

Читайте также Вора зеркал с автомобилей поймали с поличным

Третья попытка возможна, но... через шесть лет

Следователи по горячим следам все тщательно исследовали. Установлено, что своими действиями мужчина нанес ущерб агрофирме на более 200 тыс. грн.

Однако это еще не все. Вор перед этим вспомнил о своем знакомом, который убедил вернуть трактор на место и избил того, забрал его телефон.

Это усложнило дело, потому что вместо смягчающих обстоятельств, которых суд не получил от стороны защиты, различные обстоятельства отягчали обвинение.

Это уже был рецидив

Ранее мужчина уже имел несколько судимостей за кражи, хулиганство и нанесение тяжких телесных повреждений. Именно поэтому Добровеличковский суд наказал его по трем статьям Уголовного кодекса и по совокупности преступлений и рецидива определил наказание – 6 лет лишения свободы.

Читайте также На Тернопольщине дизельное топливо сливали с тепловозов и продавали

Реакция села на приговор

За мужчиной никто не плакал, не сочувствовал, а вот с такого глупого поступка посмеялись: так "накрутить" себе приговор может только болван.