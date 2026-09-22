Две погони на выезде из страны: пограничники остановили дерзкие попытки прорыва в Молдову

Организаторам грозит уголовная ответственность, а транспортные средства вместе с снаряжением для заплывов через Днестр изъяты как вещественные доказательства.

Как сообщают в своих релизах ГНСУ и Винницкая областная прокуратура, организаторы нелегальных трафиков все чаще используют легковые автомобили для быстрого подвоза клиентов в реку Днестр.

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Семейный подряд на Peugeot

Водители не гнушаются игнорировать законные требования об остановке, устраивая гонки и подвергая опасности как себя, так и своих пассажиров.

Наиболее курьезный и одновременно опасный инцидент произошел с участием 44-летнего жителя Хмельницкой области. Муж за рулем французской легковушки проигнорировал требование пограничного наряда остановиться и попытался скрыться, нажав педаль газа в пол.

Далеко заехать не удалось, и вскоре автомобиль Peugeot заблокировали. В ходе осмотра салона выяснилось, что рядом с водителем сидела его 39-летняя жена, которая и оказалась главным организатором этой поездки.

Водитель Peugeot надеялся на мощный двигатель, но попытка уйти от погони не удалась – вскоре автомобиль заблокировали. Фото: из материалов следствия

Настоящий сюрприз ожидал инспекторов во время проверки багажного отделения. Там скрывался родной брат пассажирки, которого семья планировала тайно переправить. через границу в Молдову.

" Было установлено, что женщина организовывала путешествие вне пунктов пропуска для мужа и брата,– инспектор пограничной службы Владислав.

По словам пограничника, дальше мужчины должны были переплыть Днестр с помощью заранее подготовленного снаряжения. В настоящее время автомобиль Peugeot, мобильные телефоны и плавательные средства изъяты, а женщине грозит серьезная статья за незаконную переправку лиц.

Покинутое авто и бегство пешком

Еще один кинематографический эпизод развернулся в Могилеве-Подольском районе. Там 44-летний водитель из Одесщины вез 26-летнего жителя Киевской области к молдавской границе.

Во время стандартной проверки документов водитель внезапно тронулся с места. Поняв, что оторваться от преследования на авто не выйдет, водитель и пассажир просто бросили машину на произвол судьбы и попытались скрыться в зарослях.

Впрочем, полицейские из города Ямпиль быстро разыскали обоих беглецов. Следствие установило, что конечной целью этого дуэта также был заплыв через Днестр.

Классический момент из мировой практики задержания фигурантов вероятных уголовных производств. Фото: из материалов следствия

Прайс за услуги

Организация таких туров стоит больших денег. В другом эпизоде, раскрытом следователями Нацполиции и СБУ, 25-летний винничанин искал клиентов через мессенджер Telegram.

За безопасный маршрут в обход официальных пунктов пропуска делец просил 20 тысяч долларов. Теперь ему, как и другим фигурантам этих дел, избраны меры пресечения, а следствие устанавливает полный круг причастных лиц.