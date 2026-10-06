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Двигатель глохнет прямо на ходу: Volkswagen срочно отзывает 50 тысяч новых Tiguan

Компания Volkswagen объявила о масштабном отзыве почти 50 тысяч кроссоверов Tiguan 2025 модельного года из-за опасного программного сбоя. Ошибка в электронике может внезапно заглушить двигатель и выключить фары прямо во время движения, что создает серьезный риск аварии.
Volkswagen объявил отзывчивую кампанию для 50 тысяч новых Tiguan, в которых двигатель глохнет на ходу

ФОТО: Motor1|

Volkswagen Tiguan

Данила Северенчук
logo6 октября, 10:00
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Об этой проблеме официально сообщает издание Motor1. Под сервисную кампанию попали 49958 автомобилей, выпущенных в период с 24 марта по 30 августа 2025 года. Причиной послужила ошибка в программном обеспечении модуля управления кузовным оборудованием.

Для водителя этот баг означает очень неприятный сюрприз на дороге. Модуль может внезапно перезагрузиться, и в этот момент автомобиль не просто глохнет. Вместе с двигателем отключаются предупредительные индикаторы, наружное освещение и камера заднего вида. Остаться без фар и тяги на ночной трассе – сценарий, которого точно не ждешь от нового авто.

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Как решить проблему

Решение проблемы оказалось удивительно простым и не требует разборки половины машины или замены деталей. Дилеры Volkswagen бесплатно обновят прошивку проблемного модуля. Хотя кампания стартовала в США, украинским владельцам свежих Tiguan, привезенных из-за океана, также следует проверить свой VIN-код в базах отзывов, чтобы избежать опасных ситуаций.

Важные отзывчивые кампании Volkswagen

  • Ранее производитель отозвал более трех тысяч машин из-за проблем с подушкой безопасности пассажира, а также небольшую партию Tiguan предыдущего поколения с незатянутыми болтами рулевой тяги.
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