Двигатель глохнет прямо на ходу: Volkswagen срочно отзывает 50 тысяч новых Tiguan

Об этой проблеме официально сообщает издание Motor1. Под сервисную кампанию попали 49958 автомобилей, выпущенных в период с 24 марта по 30 августа 2025 года. Причиной послужила ошибка в программном обеспечении модуля управления кузовным оборудованием.

Для водителя этот баг означает очень неприятный сюрприз на дороге. Модуль может внезапно перезагрузиться, и в этот момент автомобиль не просто глохнет. Вместе с двигателем отключаются предупредительные индикаторы, наружное освещение и камера заднего вида. Остаться без фар и тяги на ночной трассе – сценарий, которого точно не ждешь от нового авто.

Топливо Средние цены в сети АЗС «Amic Energy» по состоянию на

Как решить проблему

Решение проблемы оказалось удивительно простым и не требует разборки половины машины или замены деталей. Дилеры Volkswagen бесплатно обновят прошивку проблемного модуля. Хотя кампания стартовала в США, украинским владельцам свежих Tiguan, привезенных из-за океана, также следует проверить свой VIN-код в базах отзывов, чтобы избежать опасных ситуаций.

Важные отзывчивые кампании Volkswagen