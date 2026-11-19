Как сообщает издание Motor1, Национальное управление безопасности дорожного движения США (NHTSA) открыло инженерный анализ под кодом EA26007, который охватывает ориентировочно 1 033 632 транспортных средств. К моменту начала проверки ведомство уже получило 701 официальную жалобу от собственников, столкнувшихся с этой неприятной проблемой.

Под прицел экспертов попали новые модели 2024-2026 годов выпуска. Речь идет о популярных кроссоверах и минивэнах Honda Odyssey, Passport, Ridgeline и Pilot, а также премиальном Acura MDX.

Все эти машины объединяет общая функция топливной экономии, которая глушит мотор во время остановки. Однако из-за чрезмерного давления в цилиндрах или низкого крутящего момента стартера электроника не может запустить его снова. Единственный рабочий лайфхак для водителей в такой ситуации– перевести селектор коробки в режим паркинга и нажать кнопку запуска двигателя.

Что делает производитель

Официального отзыва пока нет, но Honda и Acura выпустили уже внутренние сервисные бюллетени для дилеров. Проблема заключается в том, что для ремонта требуется не только обновление софта, но и замена деталей стартера, которых критически не хватает на складах.

"Ремонт сейчас производится только для тех авто, которые уже имеют явные симптомы неисправности",– говорится во внутреннем документе Acura. Пока запчастей не хватает, дилеры рекомендуют владельцам просто принудительно выключать систему Auto Idle Stop перед каждой поездкой.

Не первая проблема с электроникой