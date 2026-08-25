Двигатели Volkswagen преждевременно выходят из строя из-за коротких поездок: в чем проблема

Некоторые двигатели Volkswagen Group можно назвать неудачными. Прежде всего, это касается агрегатов с турбинами и прямым впрыском топлива. В первую очередь страдают машины с двигателями семейства EA888, эксплуатирующие в режиме“ дом – работа – магазин” с частыми холодными запусками. Об этом пишет topspeed.com.

Проблема заключается не столько в самом турбонаддуве, сколько в условиях, в которых работает двигатель. Во время поездок продолжительностью 10– 15 минут мотор часто не успевает полностью прогреться. В холодное время года это может ускорять старение моторного масла и износ отдельных компонентов.

Почему короткие поездки вредят двигателю

Во время холодного запуска масло имеет более высокую вязкость и медленнее проходит по каналам системы смазки. Турбокомпрессор при этом начинает работать практически сразу после запуска двигателя, а его ротор вращается с очень высокой скоростью.

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Если автомобиль постоянно проезжает всего несколько километров, мотор не успевает выйти на оптимальный температурный режим. В картере накапливаются влага и остатки горючего, которые в нормальных условиях испаряются после полного прогрева двигателя.

Постепенно это ухудшает свойства растительного масла и увеличивает нагрузку на подшипники и другие детали двигателя.

Какие проблемы характерны для EA888

Отдельное внимание в материале уделено двигателям Volkswagen Group семейства EA888. Различные поколения этого двигателя использовали на Volkswagen Golf, Jetta, Passat, Tiguan, а также многочисленных моделях Audi, Skoda и SEAT.

В ранних версиях EA888 известны проблемы с цепью ГРМ и его натяжителем. Потеря натяжения могла привести к перескакиванию цепи и серьезному повреждению двигателя.

Еще одна проблема касается системы непосредственного впрыска. Высокое давление топлива создает дополнительную нагрузку на топливный насос высокого давления и его механический привод.

В некоторых ранних версиях использовался небольшой cam follower – элемент между кулачком распределительного вала и насосом. Его износ мог повредить сам распределительный вал и привести к попаданию металлической стружки в головку блока.

Нагар на клапанах – еще одна особенность

В двигателях с непосредственным впрыском бензин не омывает впускные клапаны, как это происходит у многих моторов с распределенным впрыском.

Через систему вентиляции картера во впуск попадают масляные пары. Со временем они могут образовывать отложения на впускных клапанах. Короткие поездки и постоянные холодные запуски создают благоприятные условия для накопления таких отложений.

В результате могут появиться нестабильная работа двигателя, пробелы зажигания и потеря мощности. В запущенных случаях для очистки клапанов применяют даже механическую очистку.

Стоит ли бояться б/у VW с EA888

Не каждый автомобиль с EA888 является проблемным. Многое зависит от поколения двигателя, конкретной модификации и истории обслуживания.

При покупке б/у автомобиля важно смотреть не только на показатели одометра. Машина с небольшим пробегом, годами ездившая по коротким городским маршрутам, могла пережить тысячи холодных запусков.

Автомобиль с большим пробегом, который преимущественно эксплуатировался на трассе и регулярно прогревался до рабочей температуры, потенциально может находиться в лучшем техническом состоянии.

Поэтому для турбированного двигателя важен не только пробег, но и режим эксплуатации качество масла и регулярность технического обслуживания.

Специалисты советуют владельцам автомобилей из EA888 не затягивать с заменой масла, использовать смазочные материалы с соответствующим допуском Volkswagen и периодически давать двигателю возможность полностью прогреться.

Короткие поездки сами по себе не означают неизбежную поломку двигателя, однако постоянная эксплуатация автомобиля в таком режиме может ускорить износ и увеличить риск дорогостоящего ремонта.