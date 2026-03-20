Движение по объездной Коростышева восстановлено: где еще Autostrada ремонтирует дороги

Капитальный ремонт на этой объездной не осуществлялся почти 15 лет. С потеплением все проблемные места на поверхности автомагистрали напоминали лунные кратеры, скорость транспорта упала до 25-30 километров в час.

С наступлением благоприятной погоды Autostrada вывела людей и технику на этот 26-километровый участок в Житомирской области (км 103+000 - км 129+000). Работы велись в ускоренном темпе с соблюдением всех технологических норм, что положительно сказалось на качестве покрытия.

Высокие темпы качество не снизили

Менее чем за две недели ликвидировано более 20 тыс. кв. м выбоин и критических повреждений покрытия. Ремонт выполняли методом "карт".

Выбранная технология оказалась оправданной, позволила быстро восстановить значительные участки дорожного полотна. Видео по ремонту дороги в обход Коростышева сделали наши коллеги из Житомир.info (см. сюжет ниже).

Для быстрого темпа работ, их качественного выполнения компания вывела 55+ рабочих и 30+ единиц спецтехники. Были использованы мощности собственных асфальтобетонных заводов Autostrada.

Кроме этого к работе привлекли мобильные лаборатории компании. Экипажи специалистов выездных групп постоянно мониторили работу, обращая внимание даже на мельчайшие отклонения от технологии. Поэтому весь промежуток ремонта трассы имеет паспорт гарантии.

“Сейчас дорожные бригады Autostrada продолжают работать на других критических участках трассы М-06 в Житомирской области. Еще необходимо ликвидировать ямки площадью более 30 тыс. кв.м., – сообщает пресс-служба компании.

Где было самое плохое состояние дорог

В Украине наибольший ужас ждал водителей на автодорогах Киев – Одесса и Киев – Чоп. Практически это международные транспортные коридоры, где интенсивность движения считается одной из самых высоких в Украине.

На выезде из Киева в сторону Евросоюза фиксируется самый высокий уровень загруженности. В среднем за сутки проходит от 20 000 до 35 000 транспортных средств. Пиковые нагрузки наблюдаются в пятницу (выезд из города) и воскресенье (въезд).

На участке Киев – Житомир интенсивность держится на уровне 15 000 – 20 000 авто в сутки. Дорожная служба отмечает, что это – один из самых напряженных участков из-за значительного количества грузовых перевозок.

Было и стало: сравнение поражает. Фото: Autostrada

Именно на Житомирский трассе в районе Коростышева произошел самый большой сбой трафика: из-за повреждения асфальтового покрытия (см. видео наших коллег из ТК Суспільне Житомир внизу) водители в некоторых местах ехали со скоростью пешехода.

Еще добрый десяток объектов в работе

Всего с 1 марта Autostrada ведет несколько объектов. Масштабные работы развернуты на восстановлении участков автодорог, которые имеют стратегическое логистическое значение для мобильности населения, экономической устойчивости и обороноспособности страны.

Практически во всех регионах Autostrada ведет весенний ремонт дорог, прифронтовые дороги не исключение. Фото: Autostrada

Работы ведутся:

М-06 Киев - Чоп в Ровенской и Житомирской областях;

М-05 Киев - Одесса в Черкасской области;

М-02 Копти - Глухов – Бачевск на Черниговщине;

М-21 Выступовичи - Житомир - Могилев-Подольский на Житомирщине;

М-30 Стрый - Изварино в Винницкой области;

Н-16 Золотоноша - Черкассы - Смела - Умань в Черкасской области.

Под отдельной программой опеки находятся прифронтовые дороги Харьковской области и эвакуационные коридоры на Лиманском, Волчанском, Купянском и Покровском направлениях.

Суммарно к этим работам привлечено более 1500 специалистов и более 500 единиц специализированной техники.