Двое чиновников Минобороны и Генштаба ВСУ организовали продажу топлива на сумму 47 миллионов гривен

Дельцы списывали топливо на "боевую подготовку". Николаевская специализированная прокуратура в сфере обороны Южного региона сообщила отдельные детали направленного в суд обвинительного акта в отношении четырех фигурантов.

Пока все четверо считаются невиновными, поскольку в соответствии с правовыми нормами их вину должен установить суд и вынести по этому делу приговор.

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Подозреваемые занимали высокие должности

Среди них – двое теперь уже бывших руководителей подразделений Министерства обороны Украины и Генерального штаба ВСУ. В эту же группу "по интересам" входили начальник службы горюче-смазочных материалов воинской части и начальник пункта заправки. Вероятно, также уже бывшие.

По данным следствия, в 2022–2025 годах они организовали схему присвоения военного топлива. Для этого в служебные документы вносили ложные сведения о якобы проведенных мероприятиях боевой подготовки, что позволяло получать дополнительные лимиты горюче-смазочных материалов.

Задержанным сообщается о подозрении в совершении уголовного преступления. Фото: Спецпрокуратура в сфере обороны

Почти 500 тонн топлива исчезли со складов

Формально топливо оприходовывали и списывали, однако фактически его не использовали по назначению. Чтобы скрыть недостачу, оформляли фиктивные накладные и отчеты о движении военного имущества.

По версии следствия, таким образом участники схемы незаконно присвоили более 132,7 тонны автомобильного бензина и 364,5 тонны дизельного топлива.

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Общий объем похищенных нефтепродуктов превысил 497 тонн. Стоимость присвоенного топлива, по оценке следствия, составляет более 47 млн грн.

"Если провести конкретное сравнение, то для перевозки такого количества топлива потребуется чуть больше восьми стандартных 60-тонных железнодорожных цистерн или же почти 49 топливозаправщиков с 12-кубовыми бочками на трехосном шасси КрАЗ-63221 6х6, – отмечают в редакции Авто24.

Взяли под стражу, но могут отпустить

Суд избрал всем обвиняемым меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога от 266 тыс. до 832 тыс. грн.

Сообщается, что один из фигурантов уже вышел из СИЗО после уплаты залога.